Видео: Мощный ливень парализовал движение на улицах Краснодара

На Кубани сегодня днем в отдельных районах прошли сильные ливни. В центральной части Краснодара из-за дождей практически парализовано движение городского электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МУП КТТУ на официальной странице instagram. .

- Все трамвайные и троллейбусные маршруты, проходящие через центр города, остановлены. Службы городского хозяйства в оперативном режиме устраняют проблему, - рассказали в ведомстве.

Обрушившийся мощный ливень сразу же затопил местами улицы. Так, в соцсетях жители выложили видео о "потопе" в районе Кооперативного рынка - огромные лужи полностью скрыли трамвайные рельсы, люди проходили мостовую по колено в воде. На улице Ленина вода вплотную подступила к крыльцам домов, а в Молодежном микрорайоне прошел град.

По данным администрации Краснодара, были оперативно сформированы экипажи шести водооткачивающих машин. Одна из них уже выехала на откачку воды в центре городе - на пересечении улиц Красной и имени Калинина. Остальные будут выезжать по мере поступления заявок. В целом в распоряжении городской службы находится 20 водооткачивающих машин. При необходимости они все будут задействованы. Сеть ливневой канализации не успевает справляться с таким мощным потоком воды - для того, чтобы она ушла в ливневки, нужно время.