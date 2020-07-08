Российские законы предусматривают случаи, когда государство бесплатно обеспечивает инвалидов лекарствами и средствами реабилитации. Но писаные нормы - это одно, а их действие на практике - немного другое. Часто гражданам приходится вести нудную переписку да ходить по кабинетам, чтобы отстоять свое право, словно выпрашивая особую милость.

Нередки случаи, когда последней возможностью добиться справедливости становится суд. И таких примеров совсем немало.

Жительница Михайловки Елизавета Лысякова прошла все круги ада, когда у ее сына Сережи диагностировали редкую болезнь. С таким диагнозом на всю страну насчитывается 600 детей. До полутора лет малыш нормально развивался, мог ходить. А потом начались проблемы. Если бы помощь оказали сразу, мальчик бы сохранил способность двигаться. Сейчас она под большим вопросом. В мае Сереже исполнилось четыре года.

- В год и восемь месяцев поставили диагноз. Его обследовали в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала была третья степень тяжести, но со временем состояние сына ухудшилось. Врачебная комиссия прописала препарат. Но для регионального экспертного совета, видимо, этого было мало, - рассказывает Елизавета. - Меня постоянно просили подождать, так как нет финансов. Но как я могу ждать, если в прошлом году ребенок дважды был в реанимации? Нужен срочно препарат, способный остановить отмирание клеток спинного мозга. Мне объясняли, что после первых четырех доз эти процессы остановятся. А потом может произойти и восстановление утраченных навыков. Может быть, сын сможет ходить хотя бы на ходунках или костылях. Но сейчас меня больше волнует, чтобы он просто не слег окончательно. Могут атрофироваться и мышцы, отвечающие за дыхание и глотание.

На свои деньги купить лекарство невозможно. Годовой комплект стоит более 40 миллионов рублей. Рассмотрев иск Михайловской межрайонной прокуратуры, Ворошиловский районный суд Волгограда принял сторону молодой матери и ее ребенка. Облздрав должен в ближайшее время обеспечить их спасительным средством. Правда, Лысякова говорит, что по указанным телефонам никто не отвечает, но исполнение решения взяла на контроль региональная прокуратура.

32-летний Георгий Кудазбаев из Ленинска страдает тяжелым прогрессирующим заболеванием и нуждается в постоянном приеме лекарства, стоимость которого на месяц превышает 100 тысяч рублей. Когда начались перебои с поставками, его знакомый с таким же диагнозом посоветовал написать жалобу в прокуратуру.

- Государство поддерживает нас. Но обидно, что на практике все не так хорошо. Я с 2012 года принимал один препарат, но он перестал мне помогать. Тогда мне прописали другой. Первый месяц я получал его, состояние здоровья сразу улучшилось. Но тут начались перебои. Ленинская ЦРБ шлет в Волгоград заявки, а их отклоняют, - говорит Кудазбаев. - Мне два месяца помогала волжская онкологическая больница, там по пластинке на неделю выдавали, позволили продержаться. А как только мы выиграли суд, так мне почти годовой запас лекарства прислали.

Людей с ограничениями по здоровью за бюджетный счет должны обеспечивать костылями, тростями, протезами и прочим. Должны, но не всегда обеспечивают. Два похожих случая произошли недавно во Фроловском районе. 69-летняя женщина - инвалид первой группы никак не могла получить комнатную и прогулочную коляски. Ее 67-летняя землячка с тем же диагнозом безуспешно добивалась комнатного кресла-каталки.

- Иногда такие случаи выявляем в ходе проверок. Звоним нуждающимся и уточняем, получили ли они то, что им положено по закону, - сказал фроловский межрайонный прокурор Михаил Андреев. - Мы подали иски к Волгоградскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ. Та сторона добровольно выполнила требуемое. Что касается лекарств, то обычно хватает внесения представления, до суда даже не доходит. Там, где речь идет о дорогом оборудовании, приходится предъявлять иск. Обе наши пенсионерки уже обеспечены колясками.

Справка "РГ"

В прошлом году в Волгоградской области 15,8 тысячи жителей получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Это на 2,5 тысячи человек больше, чем по итогам 2019 года. Половина операций прошла в регионе (для этих целей задействовано 21 учреждение), остальные - за его пределами. По информации облздрава, самой востребованной являлась сердечно-сосудистая хирургия, на втором месте - травматология и ортопедия, на третьем - онкология.

В этом году уже провели почти 5000 операций высокой сложности, из них 1500 - на сердце и кровеносных сосудах, 913 - онкологическое вмешательство. Самые востребованные профили - установка кардиостимулятора, аортокоронарное шунтирование, постановка стентов в сосуды, замена клапанов сердца и суставов. Такие операции проводят бесплатно по полису ОМС.

Комментарий

Оксана Черединина, старший помощник прокурора Волгоградской области:

- Жители региона периодически обращаются в органы за защитой права на лекарственное обеспечение. В 2019 году прокуроры предъявили 50 исковых заявлений в интересах граждан, страдающих редкими и тяжелыми заболеваниями. В рамках исполнения судебных решений пациентам выдано свыше полутора тысяч препаратов на сумму более 50 миллионов рублей. Также в минувшем году 79 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее лекарственное обеспечение населения.