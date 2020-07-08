Беспилотники помогут защитить тюменские леса от пожаров

Специалисты Тюменской авиабазы получили беспилотники, закупленные по региональному проекту "Сохранение лесов". Сотрудники базы будут использовать современные летательные аппараты в работе по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" закуплены 10 беспилотных воздушных судов - 8 беспилотных воздушных судов вертолетного типа - квадрокоптеры DJI Mavic 2 Enterprise и два беспилотника самолетного типа Zala 427-08Т. Полученная техника оборудована видеокамерами и тепловизорами для обнаружения возгораний на лесных территориях.

- Квадрокоптеры нужны нам для того, чтобы проводить проверки лесных делянок арендаторов и оценивать качество работ при вырубках, - пояснил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов. - С помощью квадрокоптеров мы будем находить лесной пожар и оценивать эффективность его тушения, а также фиксировать нарушения вдоль дорог на видеокамеры. Беспилотники самолетного типа нужны для того, чтобы покрывать большую территорию при патрулировании лесного фонда.

Теперь специалисты смогут быстрее обнаруживать природные пожары, оперативно оценивать масштабы горения леса, определять направление распространения огня, а также находить пути подъезда техники для оперативного тушения пожаров. Такая разведка местности позволит быстрее справляться со стихией. Профессиональные дроны будут также задействованы в борьбе с незаконными рубками леса и нарушениями лесного законодательства.

У работающих в сфере защиты лесов специалистов уже есть опыт использования беспилотников - совместно с сотрудниками Госохотуправления и контроля за животным миром в прошлом году они использовали беспилотные летательные аппараты для патрулирования лесов. В минувшем году использование беспилотников позволило задержать поджигателя травы на сельскохозяйственных угодьях. Горящая трава создавала угрозу лесному фонду. С помощью летательного аппарата была произведена видеосъемка нарушения, удалось сопроводить нарушителя до самого дома, после чего сотрудники МЧС предъявили ему неоспоримые доказательства правонарушения. В текущем году с помощью видеокамер на беспилотниках удалось снять моменты нарушения некоторыми жителями региона правил пожарной безопасности и особого противопожарного режима в лесах.

- Беспилотные летательные аппараты позволяют за короткое время преодолевать достаточно большие расстояния и фиксировать не только нарушения противопожарных требований, но и находить объекты, построенные в лесах без правовых оснований, - рассказал Николай Пуртов. - Например, самовольно построенная охотничья или рыбацкая избушка - это также нарушение законодательства, потому что является использованием лесного фонда без правовых оснований.

Восемь специалистов Тюменской авиабазы прошли обучение по управлению новой летательной техникой. В ближайшее время будет проведено обучение еще двух специалистов. Наработанная практика и полученный опыт покажут, насколько дроны эффективны при защите лесов, нужно ли пополнить их парк.