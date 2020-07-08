Единороссы Югры определились с кандидатами на пост главы региона

Сегодня президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" в Югре обнародовал список кандидатур на должность главы округа. В него вошли действующий губернатор Наталья Комарова, председатель окружной Думы Борис Хохряков и глава города Урай Тимур Закирзянов.

- Все мы знаем, что президент России Владимир Путин поддержал решение Натальи Комаровой об участии в выборах на следующий губернаторский срок, - заявил председатель Думы Югры, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Борис Хохряков. - Наталья Владимировна подтвердила свое желание представлять партию при избрании главы округа. Ее кандидатуру поддержал, как известно, и президиум генерального совета "Единой России". При этом, что показательно, действующего губернатора региона предложили внести в список кандидатов и непарламентские политические партии.

Отметим, за Наталью Комарову свой голос отдали региональные представители таких политических объединений, как "Гражданская платформа", "За справедливость!", "Социальная защита", "За правду", "Патриоты России", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Российская экологическая партия "Зеленые", "Российская партия садоводов", "Партия Роста " и "Родина".

Следующий этап - это согласование кандидатур генеральным советом партии "Единая Россия". После чего последует внесение предложения губернатору Тюменской области о кандидатурах на должность главы Югры от всероссийской политической партии "Единая Россия". Согласование должно пройти до 14 июля.

- Для меня высокая честь - быть в составе команды Югры, - подчеркнул Борис Хохряков. - Но, безусловно, моя личная поддержка адресована только одному кандидату из списка - Наталье Комаровой.

Напомним, в начале июня во время очередной встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой Владимир Путин, поддержав ее, подчеркнул:

- В целом, мы это хорошо знаем, регион под вашим руководством развивается очень успешно. Показатели впечатляют. Особо отметил бы низкую долговую нагрузку бюджета. Приятно и то, что численность постоянного населения растет. Это происходит и за счет естественного прироста, и за счет миграционных потоков. И то, и другое - очень положительный фактор. Ну и, конечно, уровень доходов населения в 1,5 раза выше среднероссийского значения. Все это дает вам основания претендовать на избрание на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать вам только успехов.

Как отметила глава Югры во время этой встречи, ключевым достижением округа за последние 10 лет можно считать окончательное формирование региона как самодостаточного субъекта России. Для этого Югре пришлось пережить настоящий социально-экономический бум, выразившийся в строительстве жилья, детских садов, транспортной инфраструктуры. Югра сегодня является основным поставщиком углеводородов и электроэнергии в стране. Удалось остановить многолетнее падение добычи нефти, удерживать ее на стабильном уровне. Как заявила Наталья Комарова, в ближайшие пять лет в регионе сохранится курс на перемены - стержнем предвыборной программы действующего губернатора станет формирование стратегии развития округа до 2050 года.

В ходе заседания президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" Наталья Комарова поблагодарила партию власти за доверие и озвучила планы по развитию округа.

- Первое, конечно, мы не отказываемся от развития нефтяной отрасли. Это направление будем развивать и дальше. За предыдущие два года объемы добычи стабилизировались. В планах на завтрашний день - инновационные решения в области добычи трудноизвлекаемых запасов нефти с опорой на лучших специалистов отрасли и новые передовые кадры, - подчеркнула она.

Добавим, что на сегодня Югра сохраняет статус основного поставщика углеводородов и электроэнергии в стране.

- В Югре все должно делаться для развития человека, - продолжила Наталья Комарова. - Прежде всего речь идет о креативных индустриях с опорой на индивидуальные возможности каждого. Мы должны развивать персонализированную медицину, образование, локализовать в округе современные производства. Важно расселить людей из аварийного жилья, из последних оставшихся балков. Создать необходимое количество мест в детских садах, школах, спортивных, культурных учреждениях, поддержать систему здравоохранения. Обеспечить стандарт коммунальной инфраструктуры, благоустроить дворы, общественные городские пространства.

При этом губернатор Югры подчеркнула, что все это будет соответствовать обновленной стратегии социально-экономического развития округа.

- Труд, сплоченность, гражданская позиция югорчан, консолидация усилий - вот фундамент успеха округа, - заключила Наталья Комарова.

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Напомним, как выглядит порядок выборов губернатора Югры. Региональные отделения парламентских партий округа до 14 июля вносят губернатору Тюменской области не более трех кандидатур на данный пост. Тот в свою очередь до 3 августа представляет кандидатуры президенту Российской Федерации. Глава государства до 23 августа вносит три кандидатуры в окружную Думу. После чего на заседании Думы 13 сентября состоится голосование по избранию губернатора Югры.