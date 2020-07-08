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08.07.2020 09:38
Рубрика: Общество

Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом

Текст: Татьяна Воробьева

Один из основателей и бессменный участник екатеринбургской рок-группы "Чайф" 61-летний Владимир Бегунов заболел коронавирусной инфекцией. В больницу его не положили, но чувствует он себя не очень хорошо, о чем рассказал в видеообращении на официальной странице коллектива в Facebook.

"К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID-19, пневмония", - говорит музыкант. По его словам, благодаря знакомым медикам он вовремя обратил внимание на свое состояние и начал принимать лекарства. В результате, поражение легких не так велико, как могло быть - 10 процентов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Бегунов посоветовал не слушать тех, кто считает, что инфекции не существует.

"Зараза есть, она крайней неприятна. И, скажем так, нет, наверное, на свете таких врагов, которым я мог бы пожелать тех же переживаний и тех же ощущений: болезнь протекает очень тяжело, очень резко", - сказал он.

Бегунов отметил так же, что все медработники, с которыми он сталкивался за это время, работают в очень напряженном - фронтовом - режиме. "Нагрузка огромная, но, честь им и хвала, они не теряют человеческого достоинства, оптимизма и участия. В больницах никто не хамит", - говорит он.

Врачи, по словам музыканта, в силу профессии понимают всю сложность ситуации, и не понимают того легкомыслия, с которым к пандемии относятся люди.

Когда стал известен диагноз, группа прекратила общение, репетиции и работу над альбомом, все участники коллектива сдали тест на COVID-19: результаты у них отрицательные.

"Все очень серьезно. Берегите себя и окружающих, осторожничайте", - повторил гитарист в записанном ролике.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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