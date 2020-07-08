В Свердловской области запустили дуальную систему сбора мусора - пока в тестовом режиме. Проект стартует в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Ураль­ском и Алапаевске. О желании участвовать заявили жители 150 домов Екатеринбурга - около 45 тысяч человек. Главное условие - минимум два контейнера на площадке и мусоросортировочные линии рядом с городом.

Регоператоры предупреждают: одного мусорного ведра или пакета на кухне мало. Уже дома придется делить мусорные "потоки". Сориентироваться, где на площадке контейнеры для сортируемых и несортируемых отходов, помогут наклейки на баках.

Контейнер для сортируемого мусора заполняется тем, что годится в переработку: стеклом (в том числе битым), пластиком, железом, макулатурой.

- Все, что попадает в контейнер, должно быть чистым и сухим, - отметила пресс-секретарь ЕМУП "Спецавтобаза" Елена Терещук.

Во вторую емкость предлагают бросать не подлежащий сортировке и переработке мусор, все мокрое и грязное: остатки пищи, очистки, чайную гущу, использованные подгузники. Кстати, опасные и строительные отходы, как и прежде, утилизировать вместе с бытовыми запрещено, а крупногабаритный мусор ждут особые отсеки на площадках.

Противники раздельного сбора утверждают, что смысла в нем нет: якобы весь мусор все равно попадет в одну машину и на одну свалку. Это не так, уверяет директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова:

- С площадок, определенных в "пилоте", отходы вывезут две спецмашины. Отсортированный мусор будут забирать по мере наполнения контейнеров и отправлять на мусоросортировочный комплекс. Неотсор­тированный - в обычном режиме, как требуют санитарные нормы. Его спрессуют, и затем он попадет на полигон.

"Спецавтобаза" готова к тому, что в первое время содержимое контейнеров не всегда будет соответствовать обозначениям на наклейках. "Просвещению" должны помочь специальные брошюры и листовки на информационных щитах у подъездов. Остальное - дело времени и привычки. Кстати, переубеждать "диссидентов" (тех, кто принципиально не желает заниматься домашней сортировкой - это примерно каждый пятый житель мегаполиса) не собираются.

В Каменске-Уральском эксперимент поддержали два дома на улице Суворова (ТСЖ "Альпийский"). Взвесив все риски, установили для несортируемых отходов целых три контейнера и только один - для макулатуры, пластика, стекла и металла. Первый день показал, что жители действовали по привычке, но затем сориентировались. Вскоре раздельный сбор отходов запустят и на остальных 14 площадках города. Пилотный проект рассчитан на полгода - итоги планируется подвести к 2021 году.

На заметку

Что нужно для участия в эксперименте? Юридические лица вносят коррективы в муниципальный реестр мест накопления и уведомляют регоператора об изменении условий договора. Для ТСЖ или УК требования те же плюс решение собственников о переходе на раздельный сбор.