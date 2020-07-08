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08.07.2020 08:38
Рубрика: Общество

Жарко на улице и в классе

Как выпускники сдают ЕГЭ
Текст: Марина Порошина
Российская газета - Неделя - Урал № 148(8202)
Единый госэкзамен набирает обороты: позади литература, информатика, география и русский язык. В Свердловской области ЕГЭ сдают свыше 17 тысяч выпускников этого года и две тысячи - прошлых лет.
Одиннадцатиклассникам разрешено надевать маски и перчатки по желанию. Фото: Татьяна Андреева Одиннадцатиклассникам разрешено надевать маски и перчатки по желанию. Фото: Татьяна Андреева
Одиннадцатиклассникам разрешено надевать маски и перчатки по желанию. Фото: Татьяна Андреева

Словно нарочно обстановка, в которой школьники должны доказать свои знания и получить возможность поступить в вуз, становится все напряженнее: на этой неделе к множеству ограничений добавилась тридцатиградусная жара. 3 июля к экзамену не допустили пятерых ребят - при входе у них зафиксировали повышенную температуру. Это, разумеется, правильно в сложившихся обстоятельствах, которые мы не выбираем.

Как заявил министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, в пунктах сдачи экзаменов созданы все условия: разметка, дистанция в классах, дезинфицирующие растворы, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, обязательные маски и перчатки для взрослых (для детей по желанию). Безопасность выпускников - прежде всего.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Школьники сдают самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Успокоительными средствами запаслись родители и учителя. Лично мне они пригодились поздно вечером накануне экзамена по литературе, когда классная руководительница дочери скинула в родительский чат несколько страниц с адресами, где введен карантин. Этот список следовало изучить и убедиться, что нашего конкретного адреса в нем нет, а иначе завтра ребенка не допустят к экзамену. То есть мы-то знали, что по месту нашей прописки вирус, к счастью, не замечен, но ошибка возможна, и ответ требовался немедленно. Изучили, ответили, ближе к ночи выдохнули, сдали. Накануне экзамена по русскому тот же квест прошел бодрее. Хотя остался вопрос: насколько законно распространять среди родителей школяров подобные данные с адресами, ФИО и даже телефонами контактных и заболевших соседей? Но вопрос, конечно, не к классному руководителю.

Что касается учителей, то им низкий поклон и самые добрые слова. Ситуация уникальна: выпускники получили аттестаты без экзаменов (около двух тысяч ребят решили вообще не сдавать ЕГЭ), и сейчас школьные педагоги помогают им поступить в вузы, хотя по закону никакие обязательства их уже не связывают. Но учителя, прервав отпуск, работают в пунктах сдачи, продолжают заниматься со своими уже бывшими учениками, почти ежедневно выходя на связь.

- Помните, вы самые-самые лучшие и любимые, и у вас все получится. Мы, учителя, рядом, - такими словами проводила выпускников директор 104-й гимназии Татьяна Галимова.

Пусть, несмотря ни на что, у наших детей и правда все получится, как мечталось.

Куда обращаться

На Среднем Урале работает горячая линия, посвященная ЕГЭ:

(343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094).

Телефон федеральной линии: (495) 104-68-38.

Страница министерства образования Свердловской области для приема обращений по вопросам ЕГЭ: vk.com/egeigiaso.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область ЕГЭ в России

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