Как в Челябинске возрождают старинную русскую лапту

Новости

В Калуге рухнула подпорная стена строящегося музея космонавтики 10:23
Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда 10:21
Audi Q4 Sportback e-tron: новый только кузов 10:20
В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника 10:18
Стали известны сроки открытия Бали для иностранных туристов 10:04
В Бурятии приняли меры по профилактике распространения чумы 10:01
АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross 10:00
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов 09:49
Главу комитета думы Астраханской области заподозрили в мошенничестве 09:49
На Ямале после столкновения автобуса и грузовика погиб человек 09:39
В Красноярском крае девушка разбилась при фотосессии 09:39
Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом 09:38
Кабмин утвердил особенности оказания медпомощи во время опасных заболеваний 09:38
В омской колонии осужденных изолировали из-за вспышки ОРВИ 09:28
Эксперты: Каждое пятое немецкое предприятие опасается банкротства 09:27
Еще 1195 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар 09:23
Hyundai показал спорт-седан Elantra N Line 09:15
Названа причина экстренной посадки самолета на Сахалине 09:14
В ВС США усомнились в гибели американских военных в Афганистане из-за РФ 09:14
Бирюков: В парке Северного речного вокзала появится зона отдыха с бассейнами 09:13
В Ленобласти зафиксировали нашествие гадюк 09:11
Почему в жару нужно включать печку в машине 09:00
Наталья Сергунина: Рекордное число студентов приняли участие в первом этапе Добровольного квалификационного экзамена 08:54
Жертвами ливней в Японии стали 60 человек 08:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 09:56
Рубрика: Общество

Как в Челябинске возрождают старинную русскую лапту

Текст: Елена Ершова
Почти каждые выходные в одном из челябинских парков собираются любители поиграть в лапту. Мы познакомились с теми, кто придумал возродить старинную русскую забаву на Южном Урале, а также выяснили, почему она может вновь стать популярной.
Фото: Арина Хадыева Фото: Арина Хадыева
Фото: Арина Хадыева

- Мы хотели, чтобы в нашем проекте "Дух свободы", кроме походов, появилось еще спортивно-развлекательное мероприятие. У нас в команде был человек, который играл в лапту в Миассе, и он предложил уже в Челябинске проводить такие встречи. Лапта перекочевала из Миасса в наш город, а сейчас ее продвигают еще и в Екатеринбурге, - рассказывает Сергей Грачев, один из организаторов игры.

Фото: iStock
Полгода занятий аэробикой улучшают работу мозга пожилых - исследование

Правила довольно просты: участники делятся на две команды. Одна защищается, другая атакует. Игроки атакующей команды должны при помощи биты как можно дальше запустить мяч и успеть перебежать поле. Задача защищающихся - поймать мяч и попасть им в соперника, то есть "осалить", не дав ему заработать очки.

- В лапту могут играть и мальчики, и девочки, люди разных возрастов, от мала до велика. Весело, дружно получается. Но мы, в принципе, и за другие игры, но пока не можем подобрать еще какую-то интересную, - делится мнением Ольга Грачева, которая также помогает организовывать встречи любителей лапты.

Действительно, здесь собрались около пятнадцати человек. Самому юному игроку на вид года четыре, ему держать в руках биту помогает отец. "Мы в школе когда-то играли в лапту, поэтому и пришли сюда", - рассказывает Анастасия, студентка Лесотехнического университета. "Скоро на Таганай поедем, тоже от "Духа свободы". Вот и решили познакомиться с руководителем группы, ну и, конечно, поиграть в лапту", - говорит Сергей, начинающий фотограф. Он здесь не один, а с группой поддержки: женой Олесей, дочерью Лерой и рыжим шпицем по кличке Симба.

Фото: Из архива семьи Черных
Уральская школьница установила мировой рекорд по стоянию на голове

- А как называют человека, который играет в лапту?

- Лаптист, наверное, - смеется Сергей Грачев.

- Герой дня! - подхватывает мальчик, который не пропускает ни одной встречи.

О планах на будущее организаторы не говорят. По их словам, все зависит от вдохновения.

- Возможно, мы когда-нибудь будем играть профессионально, создадим команду, - добавляет Вадим Садыков, друг Сергея.

Русская лапта - не только развлечение, но и спорт. В 1994 году она была внесена в единую всероссийскую классификацию. Это значит, что она стала считаться официально признанным видом спорта, появились нормативы и система присвоения разрядов и званий. Ежегодно проводится первенство России. Действующим чемпионом по русской лапте является сборная Томской области.

Кстати

История русской лапты началась в глубокой древности. Упоминания об этой забаве содержатся в летописях. На месте Новгорода в слоях земли, относящихся к XIV веку, при раскопках были найдены мячи и сама лапта - особая палка-бита с длинной тонкой рукояткой и похожим на цилиндр концом.

Яркую характеристику лапте дал известный русский писатель Александр Куприн: "Это народная игра, к сожалению, забытая и находящаяся в пренебрежении, - одна из самых интересных и полезных игр… В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей "партии", внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят… Трусам и лентяям в этой игре не место".

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

День России предложили перенести на 1 июля
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов
Российские военные сообщили о заходе кораблей НАТО в Черное море
МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет