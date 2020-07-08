Как в Челябинске возрождают старинную русскую лапту

Почти каждые выходные в одном из челябинских парков собираются любители поиграть в лапту. Мы познакомились с теми, кто придумал возродить старинную русскую забаву на Южном Урале, а также выяснили, почему она может вновь стать популярной.

- Мы хотели, чтобы в нашем проекте "Дух свободы", кроме походов, появилось еще спортивно-развлекательное мероприятие. У нас в команде был человек, который играл в лапту в Миассе, и он предложил уже в Челябинске проводить такие встречи. Лапта перекочевала из Миасса в наш город, а сейчас ее продвигают еще и в Екатеринбурге, - рассказывает Сергей Грачев, один из организаторов игры.

Правила довольно просты: участники делятся на две команды. Одна защищается, другая атакует. Игроки атакующей команды должны при помощи биты как можно дальше запустить мяч и успеть перебежать поле. Задача защищающихся - поймать мяч и попасть им в соперника, то есть "осалить", не дав ему заработать очки.

- В лапту могут играть и мальчики, и девочки, люди разных возрастов, от мала до велика. Весело, дружно получается. Но мы, в принципе, и за другие игры, но пока не можем подобрать еще какую-то интересную, - делится мнением Ольга Грачева, которая также помогает организовывать встречи любителей лапты.

Действительно, здесь собрались около пятнадцати человек. Самому юному игроку на вид года четыре, ему держать в руках биту помогает отец. "Мы в школе когда-то играли в лапту, поэтому и пришли сюда", - рассказывает Анастасия, студентка Лесотехнического университета. "Скоро на Таганай поедем, тоже от "Духа свободы". Вот и решили познакомиться с руководителем группы, ну и, конечно, поиграть в лапту", - говорит Сергей, начинающий фотограф. Он здесь не один, а с группой поддержки: женой Олесей, дочерью Лерой и рыжим шпицем по кличке Симба.

- А как называют человека, который играет в лапту?

- Лаптист, наверное, - смеется Сергей Грачев.

- Герой дня! - подхватывает мальчик, который не пропускает ни одной встречи.

О планах на будущее организаторы не говорят. По их словам, все зависит от вдохновения.

- Возможно, мы когда-нибудь будем играть профессионально, создадим команду, - добавляет Вадим Садыков, друг Сергея.

Русская лапта - не только развлечение, но и спорт. В 1994 году она была внесена в единую всероссийскую классификацию. Это значит, что она стала считаться официально признанным видом спорта, появились нормативы и система присвоения разрядов и званий. Ежегодно проводится первенство России. Действующим чемпионом по русской лапте является сборная Томской области.

Кстати

История русской лапты началась в глубокой древности. Упоминания об этой забаве содержатся в летописях. На месте Новгорода в слоях земли, относящихся к XIV веку, при раскопках были найдены мячи и сама лапта - особая палка-бита с длинной тонкой рукояткой и похожим на цилиндр концом.

Яркую характеристику лапте дал известный русский писатель Александр Куприн: "Это народная игра, к сожалению, забытая и находящаяся в пренебрежении, - одна из самых интересных и полезных игр… В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей "партии", внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят… Трусам и лентяям в этой игре не место".