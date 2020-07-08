Все меньше предпринимателей называют свое положение катастрофой, но текущие трудности тем не менее грозят серьезно сократить численность их рядов, констатируют члены общественного экспертного совета при бизнес-омбудсмене в Челябинской области.

По словам заместителя омбудс­мена Ольги Казаковой, это подтверждает опрос об эффективности мер господдержки, проведенный институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в июне этого года. Среди почти двух тысяч респондентов из 85 субъектов России 40,7 процента охарактеризовали положение своей компании как кризис или катастрофа. И, хотя по сравнению с результатом предыдущего исследования (в мае) таких стало меньше на 12,6 процента, показатель все равно высок. 43 процента рес­пондентов отметили снижение финансовых результатов, и этот показатель увеличился на 4,1 процента. Самое печальное, что более половины опрошенных - 55,8 процента - оценили шанс выживания своих компаний не выше 50 процентов.

Тревогу коллеги разделяет и сам уполномоченный Александр Гончаров: даже в 2019 году, который не считается кризисным, в регионе стало на 8968 ИП и 9013 компаний меньше. И есть опасения, что по итогам 2020 года бизнес-ландшафт изменится в худшую сторону.

Задолженность перед бизнесом по оплате госконтрактов в Челябинской области — 150 миллионов рублей, в начале года она была 10 миллионов

Что же вызывает столь депрессивные настроения и какой помощи бизнес ждет от государства? Аппарат регионального бизнес-омбудсмена провел свой опрос и выяснил: местные предприниматели относят к числу основных проблем высокую налоговую нагрузку, взыскание налогов за истекший трехлетний период и изменение правоприменительной практики. Яркий пример - коллизии с налогом на добычу полезных ископаемых: законодательная база не претерпела изменений, зато кардинально изменилось ее применение, в результате чего целая отрасль по добыче щебня попадала в сложную ситуацию.

Судя по ответам, волнуют бизнесменов и перевод гражданско-правовых отношений в уголовную сферу, высокие тарифы естественных монополий, недостаточная эффективность мер гос­поддержки на федеральном и региональном уровнях, реализация мусорной реформы, отмена ЕНВД с 2021 года.

В свою очередь, эксперты концентрируют внимание на росте задолженности перед бизнесом по оплате государственных и муниципальных контрактов. Ее сумма в Челябинской области сейчас составляет около 150 миллионов рублей, хотя в начале года была на уровне 10 миллионов. Основные должники - учреждения здравоохранения.

Впрочем, есть и позитивные сигналы. В качестве удачной меры господдержки эксперты называют субсидии на зарплату персонала в размере МРОТ, а также снижение ставки по упрощенной системе налогообложения, отсрочка арендных платежей за пользование госимуществом и ряд других. Хотя это не умаляет важности разработки новых мер и корректировки прежних.

Неоднозначна ситуация, к примеру, с банковскими кредитами. По данным Банка России на 24 июня текущего года, предприниматели Южного Урала направили в кредитные организации более 3,5 тысячи заявок на выдачу кредитов под два процента, 83 процента рассмотренных одоб­рено. Продолжают выдаваться также "зарплатные" кредиты под ноль процентов: южноуральские бизнесмены направили более 1,5 тысячи заявок, банки одобрили 80 процентов. Правда, на заседании общественного экспертного совета при уполномоченном прозвучали совсем другие цифры: одобряется 68 процентов заявок на кредиты под два процента и лишь половина заявок на кредиты для выдачи зарплаты.

Между тем, напоминает Александр Гончаров, "бизнес находится под давлением необходимости выплачивать заработок сотрудникам, хотя и выручка упала в разы, и заказчики по выполненным контрактам рассчитываются несвоевременно".

Улучшить общий фон, с точки зрения вице-председателя Челябинского областного отделения "Опоры России" Алексея Ларина, может решение вопроса с 90-дневной отсрочкой платежей малому и среднему бизнесу, которую практикуют крупные компании. Общественный представитель бизнес-омбудсмена по IT и связи Илья Таболин, в свою очередь, надеется на новые подходы к цифровой среде: процессы цифровизации не должны проводиться только за счет частного капитала, оптимальный вариант - создание государством специального портала для электронной отчетности по аналогии с сайтом госуслуг. Немало сторонников и у снижения тарифов на энергоресурсы для малого бизнеса при одновременной разработке механизма бюджетной компенсации выпадающих доходов естественным монополиям. Тем не менее защитники прав предпринимателей считают важнейшим вопросом упрощение налоговой системы - разработку соответствующих предложений решено вынес­ти на ближайшее заседание науч­но-консультатив­ного совета при бизнес-омбудс­мене.

Об окончании кризиса, итожит Александр Гончаров, говорить рано, более ясная картина сложится после третьего квартала, хотя нельзя исключать любые сценарии. Но конструктивный диалог власти и бизнеса позволяет влиять на ситуацию.