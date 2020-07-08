На Ямале после столкновения автобуса и грузовика погиб человек

На 282 километре трассы Сургут - Салехард произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще семеро пострадали.

Инцидент произошел накануне после семи вечера по местному времени. Фотографии случившегося опубликовали в одном из сообществ Ноябрьска очевидцы. На снимках видно платформу "КамАЗа", съехавшую за обочину дороги.

Погибший - пассажир микроавтобуса. Травмы получили водитель и еще шесть пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщается на странице Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа во "ВКонтакте".

Как передает РИА Новости, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Предположительно, он уснул за рулем.