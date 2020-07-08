На Ямале пропавшую двухлетнюю девочку нашли мертвой

Двухлетнюю жительницу Приуральского района Ямала, которая бесследно пропала накануне вечером, нашли без признаков жизни. Об этом агентству РИА Новости сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета автономного округа.

Несчастье случилось в селе Катравож: малышка, которая еще даже не умела разговаривать, гуляла во дворе дома и не вернулась. Родители сразу сообщили в правоохранительные органы, и на поиски ребенка были брошены все силы - сотрудники МЧС, волонтеры, работники сельской школы и администрации, местные жители, родственники - около 60 человек.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По данным силовиков, тело девочки нашли недалеко от места исчезновения. Обстоятельства, при которых она погибла, пока не разглашаются.