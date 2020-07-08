На Ямале семьи-юбиляры получат выплату по числу прожитых вместе лет

В День семьи, любви и верности, который отмечается сегодня в нашей стране, глава Ямала Дмитрий Артюхов принял решение учредить в регионе новую выплату. Ее получат семьи-юбиляры, а сумма будет равна количеству прожитых в браке лет.

Так, супругам, состоящим в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет, будет предоставлена выплата соответственно от 50 до 70 тысяч. Как отмечают в правительстве Ямала, в этом году в округе 40 семей, имеющих такой солидный стаж совместной жизни, могут претендовать на выплату. Ее могут получить пары, которые отпраздновали юбилей с начала 2020 года. Единственное условие, чтобы хотя бы один из супругов постоянно проживал в округе и имел 15-летний стаж работы на Ямале.

Среди ямальских семейных пар, вызывающих восхищение, - семья Шмидтов, нынче отметившая 70-летий юбилей супружеской жизни. Яков Адамович родился 1 июля 1929 года в Саратовской области, оттуда же родом его жена Лидия Андреевна. В далеком 1942 году еще детьми вместе с родителями они приехали на далекий для них Север. Пройдут годы и Яков с Лидией познакомятся в Салехарде. Будущие супруги вместе работали в совхозе, но поженились не сразу - четыре года их связывали крепкие дружеские отношения. В январе 1950 года, когда поняли, что хотят прожить друг с другом всю жизнь, сыграли свадьбу. За долгую супружескую жизнь воспитали пятерых детей, десять внуков, четырнадцать правнуков. Для всех поколений большой семьи их союз - пример и образец отношений между супругами.

- Крепкая и дружная семья - залог стабильности и благополучия нашей северной земли, - отметил Дмитрий Артюхов, поздравляя ямальцев с праздником. - Любовь, верность, взаимопонимание, надежность, поддержка помогают нам бережно хранить духовные ценности, преодолевать трудности, становиться сильнее и заботиться о будущем. Мы и в дальнейшем будем совершенствовать социальную сферу Ямала, укрепляя институт семьи. Желаю каждой семье гармонии, благополучия и всего самого доброго.

Отметим, ямальцы могут гордиться крепкими семейными союзами. В честь праздника супругам, состоящим в браке больше 25 лет и достойно воспитавшим детей, вручают памятную медаль "За любовь и верность". В этом году ее получили 70 ямальских семей.