На Среднем Урале в озере утонул девятилетний мальчик

Водолазы нашли в озере Балтым тело пропавшего накануне ребенка.
После информации о безвестном исчезновении мальчика следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. В поисках задействовали волонтеров, полицейских, спасателей, водолазов и криминалистов. Тело ребенка нашли.
- Ждем судмедэксперта для осмотра, - рассказали "РГ" в следственном ведомства.
Проверка обстоятельств несчастного случая продолжается.
Кстати
Накануне в Тобольске утонул 14-летний подросток. Он пришел с друзьями купаться в запрещенном месте. Плавать мальчик не умел. Следственный комитет также назначил экспертизу и проведение проверки.