На Среднем Урале в озере утонул девятилетний мальчик

Водолазы нашли в озере Балтым тело пропавшего накануне ребенка.

После информации о безвестном исчезновении мальчика следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. В поисках задействовали волонтеров, полицейских, спасателей, водолазов и криминалистов. Тело ребенка нашли.

- Ждем судмедэксперта для осмотра, - рассказали "РГ" в следственном ведомства.

Проверка обстоятельств несчастного случая продолжается.

Кстати

Накануне в Тобольске утонул 14-летний подросток. Он пришел с друзьями купаться в запрещенном месте. Плавать мальчик не умел. Следственный комитет также назначил экспертизу и проведение проверки.