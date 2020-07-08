Если раньше мы часто слушали музыку и радиопередачи в дороге, то сейчас их место по популярности постепенно занимает другой формат аудиозаписей - подкасты. Иначе говоря, вещание в Интернете. По данным исследования комитета аудиорекламы IAB Russia, аудитория русско­язычных подкастов уже доросла до пяти миллионов человек в месяц, на мировом рынке их потреб­ление в последнее время увеличилось в десятки раз.

Пока в записи подкастов в основном участвуют энтузиасты: поставить это дело на коммерческую основу удается немногим. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Первый подкаст появился 15 лет назад - тогда его можно было скачать на карманный плеер. С тех пор такая потребность отпала: благодаря соцсетям и мобильному Интернету пользователи ежедневно получают новую порцию аудиоконтента онлайн. Эксперты полагают, что спустя несколько лет этот формат догонит даже аудиторию крупных медиа, хотя на российском рынке только становится узнаваемым.

Зачем подкасты потребителям, понятно: чаще всего для самообразования. Многие сегодня подписываются с этой целью на иностранные медиа или выступ­ления известных экспертов. Некоторых привлекают тематичес­кие познавательные аудиосюжеты об экологии, истории, гигиене и т.п. Но в чем интерес бизнеса?

- Мы пишем подкасты больше для души, понимая, что они несут колоссальную пользу для неосведомленной аудитории, - рассказали уральские предприниматели Владимир Нечепорук и Максим Бондаренко, основатели онлайн-школы для беременных, которые вместе с акушера­ми-гинекологами делают подкасты о половом воспитании. - Чтобы хорошо зарабатывать на выпусках, нужны спонсоры, а тем, в свою очередь, огромная аудитория. Пока ее формируют молодые люди, которые ответственно подходят к своему здоровью.

По словам продюсера студии подкастов Арины Лякишевой, авторы аудиоэпизодов - не прос­то "говорящие головы", а профессионалы высокого уровня. В ее студии записывают встречи с психологами, логопедами. Консультация подобного специалис­та стоит немало, здесь же слушатель, по сути, получает сеанс бесплатно.

В данном формате, как отмечают ведущие подкастов, рождается тесный контакт с аудиторией: она самостоятельно выбирает конкретные медиа среди множества других источников. По­этому перспективное новшество не ускользнуло и от внимания рекламодателей, которые видят, что в соцсетях конкуренция за пользователя очень высокая, а значит, нужно искать новые способы продвижения.

- Лучше всего интегрировать рекламу в несколько эпизодов. Сделать это можно разными способами: в виде упоминания парт­нера в начале и конце эфира, ведения партнерской рубрики. Компании предлагают слушателям порой и особые условия покупки товаров и услуг (промокод), что хорошо работает на их лояльность, - приводит примеры Ксения Красильникова, коммерческий директор подкастерских из Москвы.

Однако к такому сотрудничеству готовы далеко не все компании, так как измерить интерес аудитории к бренду и, следовательно, эффективность такой рекламы сложно. Продвижение через подкасты называют игрой вдолгую, ведь одного прослушивания, где звучит название фирмы, бывает недостаточно, чтобы человек обратился к ней за услугами.

- Подкасты - это долгосрочная инвестиция, они не похожи на радио или новостные медиа. Операторы связи вслед за крупными IT-компаниями уже запус­кают платформы для размещения эпизодов, причем без цели завоевать сразу большое количество слушателей. У ведущих подкастов их число такое же, как у среднего видео на Ютьюб-канале, но вовлеченность аудитории гораздо выше, - считает продюсер подкастов Александр Козлов.

Так, ребята из его студии восемь эпизодов посвятили выбору квартиры и связанным с этим вопросам: как брать ипотеку, что важно учитывать при планировке жилья и т.д. Партнером подкаста стала местная девелоперская компания, а участниками - сотрудники банков, архитекторы, дизайнеры и проектировщики. По мнению креативщиков, аудитория подкаста превращается в лояльную быстрее, так как привыкает к постоянным ведущим, а тематика сюжетов отвечает ее запросам.

Опасения собственников бизнеса вызывает неотработанная система монетизации и сбора данных о слушателях. Подкасты выкладывают на несколько платформ, которые по-разному оценивают характеристики потребителей. Поэтому пока цифры скромные: по данным аналитиков IAB Russia, в 2019 году объем затрат рекламодателей на интег­рации в подкасты в России составил 76 миллионов рублей. Однако к концу 2020-го эксперты предсказывают трехкратный рост нативного формата.

Между тем в студии Арины Лякишевой пришли к выводу, что в Уральском регионе популярны темы, связанные с наукой, развлечениями и… страхами. К примеру, подкаст про факапы (неудачи) успешных людей, где они делятся опытом решения проблем в работе и личной жизни, за май набрал 15 тысяч прослушиваний.

О том, что более уникального формата сегодня не сыщешь, говорят все продюсеры. К работе в новом направлении подключаются и кинематографисты, записывая аудиоверсию перед реализацией визуального проекта.

- Сами подкастеры еще не осознают всех возможностей формата, его история создается на наших глазах. Называть подкасты элементом активного продвижения рано, это скорее работа на имидж и узнаваемость бренда. Пока это больше хобби, активность энтузиастов, но скоро подкасты непременно станут устойчивым медиаканалом, - уверен Александр Козлов.