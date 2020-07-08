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08.07.2020 16:23
Рубрика: Власть

Суд идет на экране

Участники процессов даже после снятия ограничений выбирают онлайн-формат
Текст: Анна Шиллер
Российская газета - Экономика УРФО № 149(8203)
Режим ограничений кардинально не отразился на эффективности Арбитражного суда Свердловской области, считает его председатель Светлана Цветкова. Участники процессов могли ознакомиться с материалами дел онлайн - эту процедуру запустили еще в марте, а с мая более 800 заседаний провели дистанционно. И хотя вместо ста судей в здании одновременно могли находиться только 30, число рассмотренных дел не изменилось.

Чаще всего в арбитраж поступали заявления о банк­ротстве физлиц - их количество выросло на 28 процентов. В основном это граждане, которые брали зай­мы в микрофинансовых организациях. Кстати, половина таких заявлений с начала года пришлась на июнь (450 из 901), два человека подали иски о признании своей несостоятельности после увольнения с работы.

В отношении юрлиц большинство процессов, как и раньше, инициировали налоговые органы. Примета времени - возвращено пять исков в отношении должников-строительных компаний: нынче они подпадают под мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Фото: iStock
Судей арбитражных судов обязали ориентироваться на прецеденты ВС

Семь тысяч заседаний арбитража состоялось без присутствия участников.

- Число ходатайств о проведении заседаний в режиме онлайн-конференций увеличилось: за два месяца -две тысячи заявок. Юридическое сообщество восприняло новацию положительно, ведь изучить материалы дела и заслушать мнения сторон можно удаленно. Тем более что у нашего арбитражного суда, единственного в Уральском округе, есть возможность подписывать судебные акты электронной подписью, - отмечает Светлана Цветкова.

Обычный формат работ возобновился в середине мая, но с антивирусными ограничениями: участники должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, на входе им измеряют температуру. Прием посетителей проводится не просто с соблюдением социальной дистанции: они общаются с сотрудниками с помощью компьютера, сидя в разных кабинетах. Кроме того, прием и выдача документов регулируется электронной очередью, чтобы люди не контактировали друг с другом.

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