Администрация Далматовского района и жители села Ясная Поляна пытаются сохранить малокомп­лектную основную школу, но каждый делает это по-своему. Принципиальные расхождения в способах достижения общей цели могут привести к ликвидации учебного заведения, где больше половины учащихся - дети из приемных семей.

Комиссия дала добро

Ясная Поляна - необычное село. Почти каждая восьмая семья, кроме своих ребятишек, воспитывает сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Впервые про это поселение "РГ-Неделя" рассказала десять лет назад в публикации "Детское село" (21.01.2010 года). Тогда речь шла о том, как благодаря воспитанникам детских домов у неперспективной глубинки появилось будущее. Если бы не детдомовские, школу давно бы закрыли. А нет школы - нет села! Еще ходили разговоры, что в Ясной Поляне могут построить городок для приемных детей по примеру Подмосковья или Рязанской области. И вдруг неожиданный звонок:

- Нашу школу хотят сделать филиалом соседней. Это начало конца... Пройдет немного времени, и ни школы, ни села не будет, - в голосе приемной мамы звучала такая тос­ка и безысходность, будто она теряет близкого человека.

Как оказалось, образовательное учреждение несколько раз пытались реорганизовать. Родители били во все колокола. В 2013-м дело дошло до президента: девятилетку отстояли. В нынешнем году власти настроены довести оптимизацию до конца. 22 апреля вышло постановление районной администрации о присоединении основной Яснополянской школы к средней Пес­чано-Коледин­ской. Жители признались, что сильно удивились, увидев документ. За десять дней до этого в селе проводили опрос: согласны ли яснополянцы, чтобы их школа стала филиалом? 82 из 83 участников ответили категорически: "Нет". По их мнению, филиал закрыть легче, чем юридическое лицо. По закону "Об образовании" принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципального общеобразовательного заведения, расположенного в сельском поселении, не допускается без учета мнения его жителей (статья 22, часть 12). Правда, в том же законе строчкой выше сказано, что решение "допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения". А комиссия дала добро. Учредитель поддержал. Главная причина - в сокращении количества учащихся.

Мамы стали педагогами

По словам жителей села, у них особенная школа. Количество детей в течение года постоянно меняется, потому что люди берут ребят из детдомов. Сейчас, например, в 15 приемных семьях живет 42 детдомовца. Многие мамы получили педагогическое образование.

Основоположником "детдомовского" движения стала Татьяна Деревягина: она первая в 2002 году привезла из Катайского детского дома сначала троих "патронатных" ребят, а когда патронат заменили на приемные семьи, стала брать приемных. За все время Деревягины вырастили и продолжают воспитывать 21 ребенка. Их примеру последовали другие. В селе работать особо негде. Из крупных учреждений - только школа. Есть три крестьянско-фермерских хозяйства, но в основном мужчины трудятся за пределами села, а женщины, чтобы не сидеть без дела и заработать на будущую пенсию, занялись воспитанием детдомовских детей. Это труд, за который они получают вознаграждение, а кроме того, несут за ребятишек огромную ответственность. Берут детей и педработники. Например, в семье учителя истории Ирины Поспеловой пятеро приемных. У ее мамы Татьяны Ильиничны, которая преподает английский, - трое. За 18 лет местная девятилетка выпустила 48 детей из приемных семей, примерно столько же еще учится. Качество образования в Ясной Поляне одно из самых высоких в районе.

- Ребятишки обычно приходят слабо подготовленными, но потом подтягиваются в учебе, - рассказывает директор учебного заведения Ирина Слободчикова. - На протяжении трех лет наша школа имеет по русскому языку и математике средний балл "четыре".

Конечно, с детдомовскими непросто. Сельских детей не надо просить полоть огород, кормить цыплят или встречать из стада корову, а новым членам семейства такое часто в диковинку. По словам приемной мамы Натальи Пермяковой, один мальчик, когда его привезли из детдома, сильно удивился, увидев, как ее сын управляется со скотиной.

- Ого, сколько всего Илья умеет! - громко восхищался он, а вскоре сам всему научился.

Зато другого парнишку никак не могли приучить к труду. Он был непоседливый и горячий. Чуть что не по нему - убегал. Парень давно вырос, но не забывает ставших ему родными людей.

- Недавно звонил, - улыбается Наталья. - Говорит: "Мама, я даже не представлял, что когда-то буду работать. Это вы меня научили".

Пожив несколько лет в селе, детдомовские становятся рачительными хозяевами.

- Что-то картошки мало садим, надо побольше, - вспоминает слова мальчугана Алевтина Сироткина.

Красавица школа

Таких историй десятки. Если школу сделают филиалом, из детдома детей брать не будут. По мнению родителей, одно дело - когда ребенок учится дома и постоянно на глазах. И совсем другое - если родители целый день их не видят, не могут проконтролировать. Ясная Поляна - село спокойное, вдали от больших дорог, а мимо Песчано-Коледино проходит магистраль на Челябинск. Обидит кто-нибудь - ребята побегут на трассу.

- Школу жалко, - вздыхают родители. - Такой красавицы не в каждом районном центре увидишь. Столько труда в нее вложено.

Двухэтажная школа действительно красивая. По оснащению и внешнему виду не уступает городской. Постарались спонсоры. С их помощью построили стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, гимнастическим комплексом и сектором для прыжков в длину, а также волейбольной и баскетбольной площадками. В прошлом году меценаты выделили пять миллионов на обновление школы. Зав­хоз Галина Жернакова вспоминает, с каким воодушевлением жители помогали рабочим. Управились за месяц. Помогали все: коллектив школы, родители, выпускники. Своими силами демонтировали окна и дверные блоки, штукатурили, красили, мыли. Выходили в выходные дни, никто не отказывался.

Печальная участь

Школа в селе - центр общественной, культурной и спортивной жизни. В этом здании расположены и помещение для сельсовета, библиотека, избирком. Но с чего люди взяли, что школу закроют? Учредители, например, клятвенно заверяют, что никто возить детей, за исключением десяти- и одиннадцатиклас­сников, в соседнее село не собирается. Все останется, как было: и здание, и стадион, и даже прежний руководитель, только уже не в должности директора, а заведующей филиалом. К тому же в Песчано-Колединской школе и классов на всех не хватит - школа небольшая, примерно на 100 учеников.

- В нескольких километрах от нас находится село Пески, - приводит пример депутат сельской Думы, активист патриотической общественной организации "Боевое братство", бывший директор совхоза Вадим Сироткин. - Там тоже была двухэтажная школа. Ее точно так же сначала сделали филиалом, а когда народ разъехался, закрыли. Сейчас стоит с заколоченными окнами, жизнь в селе остановилась. Невольно возникают мысли, что нас может постигнуть та же участь.

По данным районной администрации, в этом году кроме Яснополянской в филиалы превратятся еще две сельские школы - Параткульская и Уральцевская, а также одна начальная в Далматово. Объ­единение учреждений проводится для того, чтобы сохранить сельские школы, утверждают власти. Вместе выжить легче, чем поодиночке.

- Реорганизация - процесс вынужденный, - говорит глава Далматовского района Александр Столбов. - К сожалению, он не зависит от моего личного желания. Есть школы, где учителей и обслуживающего персонала больше, чем учеников. Чем меньше учащихся, тем меньше финансирование школы. От этого страдает качество образования.

Норматив на учеников

Напомним, в сфере образования действует так называемое подушевое финансирование учреждений - бюджет выделяет средства на каждого ученика, соответственно, чем больше учащихся, тем больше денег, в том числе на зарплату педагогам. Чтобы Яснополянская школа оставалась в статусе юридического лица, по нормативу в ней должно быть 60 учеников, сейчас - 57. По прогнозам, в ближайшие три года число школьников не увеличится. В 2020-м в первый класс пойдут четверо, а в следующем только два ученика.

В региональном департаменте образования и науки решение администрации Далматовского района о реорганизации Яснополянской школы считают обоснованным. По данным ведомства, в 2019-2020 учебном году в области было реорганизовано 10 школ, 9698 детей ездят в учебные заведения соседних поселений.

Новый статус Яснополянская школа должна получить к 1 сентября, однако жители надеются, что процесс еще можно остановить.