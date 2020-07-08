Надолго ли затянется кризис, что происходит с экономикой сейчас и каких трансформаций следует ожидать в будущем: об этом и не только шла речь во время международного промышленного марафона "Иннопром онлайн". 7 июля в течение всего дня представители власти и титаны бизнеса со всего мира обсуждали вызовы, вставшие в этом году перед планетой, и искали пути преодоления сложностей. По числу посетителей площадка в этот день побила все прежние рекорды - и реального "Иннопрома", и виртуального.

- Выходя из кризиса, мы столкнемся с глобальной трансформацией всех хозяйственных связей, - подчеркнул на сессии "Марафон столиц" замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. - Один из трендов - ускоренная цифровизация, автоматизация и внед­рение элементов безлюдного производства.

Этот процесс идет давно, однако благодаря пандемии он из некоего веяния превратился в мощную волну, накрывающую уже не только передовые страны. В этой связи как никогда актуальным станет вопрос о месте человека в производственной цепочке.

- Возможно, в будущем нам понадобится не так много рабочих, но нужны будут специалис­ты по компьютерным технологиям, - говорит главный исполнительный директор Knill Energy Holding Кристиан Книлл. - Система образования движется по инерции, много времени уходит на то, чтобы внедрить новшества в школах. Нужно учиться делать это быстрее, заранее думать, какие специалисты понадобятся в будущем.

Много говорилось и про международную кооперацию. Выстраивать производственные цепочки с иностранными компаниями стало сложнее, как итог - падение экспорта. В России, к примеру, за первый квартал 2020 года он снизился на 15 процентов, однако тенденция к восстановлению уже видна.

- Мы это чувствуем по сигналам от бизнеса. Тематика обращений международных предпринимателей, количество онлайн-конференций, онлайн-бизнес-миссии (когда мы виртуально "вывозим" предпринимателей в ту или иную страну), показывают, что у нас хорошие шансы, - считает Алексей Груздев.

Не остались без внимания и более узкие вопросы: отношения между бизнесом и институтами развития, бережливое производство и повышение производительности труда на предприятиях, инновации и технологии в российской электронике и т.д.

Помимо деловой программы в виртуальном пространстве была развернута и настоящая выставка: показать продукцию и рассказать о себе компании могли в онлайн-шоурумах. Свердловская область, к примеру, представила там 29 ведущих компаний. А на сессии "Импортозамещение и локализация: кризис как драйвер развития машиностроительной отрасли" замгубернатора Алексей Орлов рассказал о промышленном, инвестиционном, туристическом и экспортном потенциале региона. Так, в первом полугодии 2020-го в пяти из шести видов деятельности в машиностроении индекс промышленного производства составил от шес­ти до 40 процентов: заводы переориентировались на борьбу с коронавирусной инфекцией и многократно увеличили выпуск медицинской техники. В целом регион занимает четвертое место среди субъектов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта, а еще входит в тройку лидеров по количеству туристических услуг, предлагая в качестве брендового продукта промышленный туризм. •

Прямая речь

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

- По мере оживления экономической активности приостанавливается рост безработицы, а значит, можно рассчитывать на восстановление покупательской способности и постепенное улучшение ситуации в секторах, ориентированных на потребительский спрос. То же самое можно сказать и по отраслям транспортного машиностроения, которые зависят от темпов возобновления грузовых и пассажирских перевозок. Большинство сложившихся глобальных кооперационных цепочек снова заработали, либо были найдены альтернативные поставщики комплектующих. Рано говорить, что все риски сняты, но есть предпосылки, что мы не застрянем в затяжной фазе кризиса.