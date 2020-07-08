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08.07.2020 20:36
Рубрика: Общество

Все под рукой

Больницам Свердловской области передали 28 реанимобилей
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Реанимобили, выполненные на базе Ford Transit и ГАЗ, в рамках национального проекта "Здравоохранение" получили медицинские организации Свердловской области. Все - класса C, то есть с максимальным набором оборудования.

- Раньше нам поставляли машины без "начинки", дооснащать их приходилось самим, - рассказала замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Есина.

Внутри новых реанимобилей уже установлены портативные аппараты искусственной вентиляции легких для взрослых и детей от года, дефибрилляторы-мониторы, электрокардиографы с возможностью подключения к компьютеру, ингаляторы для проведения кислородной терапии, портативные пульсоксиметры и средства связи ГЛОНАСС и GPS.

В Екатеринбурге откроются детские сады

Большая часть реанимобилей останется в Екатеринбурге: городская станция "Скорой помощи" получила 12 машин, еще восемь передали Территориальному центру медицины катастроф. Остальные уедут в муниципалитеты региона: в больницы Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, Первоуральска, Серова, Верхней Пышмы, Красноуфимска и Березовского передали по одному автомобилю.

Медики, конечно, рады: новые машины им нужны как воздух, да и работать на них приятно.

- Автомобили каждый год совершенствуются. Недавно прошло серьезное обновление по приемо-носилочному оборудованию - оно стало удобнее. В этих машинах прекрасное решение по расстановке мебели для медоборудования. Все под рукой, бригаде больше не нужно искать по шкафчикам нужное оборудование, - поделился с "РГ" главный врач станции "Скорой помощи" в Екатеринбурге Игорь Пушкарев.

Новые реанимобили заменят на линиях те, что уже отслужили свое. За год каждая машина "скорой помощи" в Екатеринбурге проезжает 120 тысяч километров и уже через четыре-пять лет подлежит списанию.

- Для обновления автопарка городу ежегодно нужно порядка тридцати новых автомобилей, - говорит глава Екатеринбурга Александр Высокинский. - В этом году мы впервые, наверное, за двадцать лет выходим на нормативное состояние медицинского транспорта.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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