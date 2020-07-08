В Югре контактировавшим с COVID-больными выдадут бесплатные лекарства

Новости

В Гватемале по запросу США задержали детей экс-президента Панамы 13:28
В Карелии произошла утечка топлива 13:22
Совфед одобрил закон, упрощающий завершение долгостроев 13:20
Стали известны подробности инцидента с избиением историка РАН 13:20
Антитела обнаружены у 35 депутатов Госдумы 13:20
Мишустин утвердил перенос модернизации первичного звена здравоохранения 13:15
У Кремля нет позиции по проекту о наказании за призывы к отчуждению территорий 13:14
По сравнению с пиковым спросом в России сильно упало потребление масок 13:12
В Кремле не обсуждают перенос Дня России на 1 июля 13:09
В Чечне вновь разрешили проводить свадьбы в банкетных залах 13:08
Начальники Генштабов РФ и Турции обсудили обстановку в Сирии и Ливии 13:07
СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь 13:04
Видео: оставшийся без водителя автобус чуть не упал с обрыва 13:00
В Сочи обнаружен уникальный средневековый объект 12:59
Совфед ратифицировал соглашение с Сербией об обмене культурными ценностями 12:56
Захарова рассказала о расслабляющем ее хобби 12:51
Дело москвича, ударившего пожилого сотрудника РАН, передали в суд 12:48
Вышел тизер-трейлер фильма "Петровы в гриппе" 12:44
В Германии 500 членов религиозной общины отправили на карантин 12:39
Сейсмологи выяснили, как пострадает Стамбул от сильного землетрясения 12:33
Крейсер "Москва" примет участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе 12:26
Создатели "Пацанов" выпустят спин-офф про Бутчера 12:22
При столкновении катеров под Воронежем пострадали четыре человека 12:17
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане 12:17
В Вологодской области в карьере утонул подросток 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 12:27
Рубрика: Власть

В Югре контактировавшим с COVID-больными выдадут бесплатные лекарства

Текст: Елена Панова
В Югре всем, кто контактировал с с COVID-больными, выдадут бесплатные лекарства Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе очередного заседания оперативного штаба. Деньги пойдут из бюджета округа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Департаменту здравоохранения уже выделены средства для приобретения лекарственных препаратов для профилактики заболевания у контактных лиц из эпидочагов COVID-19, - отметила Наталья Комарова.

Решение о выделении средств на профилактику очень важное и своевременное. По данным Роспотребнадзора, сегодня в Югре зарегистрировано уже больше 11 тысяч заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19. 75 человек погибли.

Фото: iStock
Две трети бюджета Югры в 2019 году ушло на социальные программы

- Режим обязательной самоизоляции граждан продлен до 12 июля. Учитывая показатели эпидемиологической ситуации, сняты ограничения на въезд и выезд жителей трех территорий Сургутского района - Лянтора, Федоровского, Нижнесортымского, - сообщила губернатор Югры.

По-прежнему в сменном режиме продолжают работать стационарные организации социального обслуживания региона. Наталья Комарова поручила департаменту социального развития округа проследить за назначением и выплатой им доплат за особые условия труда.

Еще одно решение, которое было принято во время заседания оперативного штаба, касается контроля за соблюдением всех необходимых мер в "буферных" зонах для вахтовиков. Речь идет в первую очередь о Нефтеюганске, где периодически возникают очаги коронавируса на промышленных предприятиях.

Решением оперативного штаба Югры в Нефтеюганске будет создана специальная рабочая группа по предупреждению завоза и распространения COVID-19, которая поможет муниципалитету локализовать эпидочаги.

Как сообщил директор окружного депздрава Алексей Добровольский, именно в Нефтеюганске наблюдается серьезная загруженность стационаров наряду с Нижневартовском, Сургутом и Ханты-Мансийском.

Фото: iStock
В Минздраве РФ отметили, что Югре не требуется помощь по борьбе с COVID-19

- На протяжении недели загруженность стационаров в округе остается на уровне 2200 занятых коек, - констатировал Алексей Добровольский. - В реанимации находятся 110 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и установленным диагнозом, подключены к аппаратам ИВЛ 79 человек, у 50 - диагноз подтвержден. При этом у нас сохраняется запас - 200 аппаратов ИВЛ.

На сегодняшний день в социальной структуре всех зарегистрированных лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 доля рабочих составляет 41 %, служащих - 11 %, пенсионеров и медицинских работников - по 9 %.

Особую настороженность представителей Роспотребнадзора вызывает рост количества заболевших детей. Сегодня эта категория югорчан составляет 10 % от всех заболевших.

- Доля детей достаточно высока, и сейчас она больше, чем в начале пандемии, - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева. - Сейчас распространение коронавирусной инфекции происходит в основном в семейных очагах. С другой стороны, снижается доля тех, чей контакт не был установлен -11,6 %, ранее этот показатель составлял более 50 %.

Отметим, для противодействия пандемии сотрудники управления Роспотребнадзора по Югре провели 41 эпидемиологическое расследование, одну внеплановую проверку, согласованную с органами прокуратуры, два административных расследования

Правоохранительные органы возбудили 97 дел об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых объявлено 36 предупреждений, штрафов на сумму 742 300 рублей, приостановлена деятельность двух объектов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

В Кремле не обсуждают перенос Дня России на 1 июля
В ЦИК создана рабочая группа для выявления "двойников" на голосовании по Конституции
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов
Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом
МЧС Москвы предупредило о грозе и сильном ветре
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации