В Югре контактировавшим с COVID-больными выдадут бесплатные лекарства

В Югре всем, кто контактировал с с COVID-больными, выдадут бесплатные лекарства Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе очередного заседания оперативного штаба. Деньги пойдут из бюджета округа.

- Департаменту здравоохранения уже выделены средства для приобретения лекарственных препаратов для профилактики заболевания у контактных лиц из эпидочагов COVID-19, - отметила Наталья Комарова.

Решение о выделении средств на профилактику очень важное и своевременное. По данным Роспотребнадзора, сегодня в Югре зарегистрировано уже больше 11 тысяч заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19. 75 человек погибли.

- Режим обязательной самоизоляции граждан продлен до 12 июля. Учитывая показатели эпидемиологической ситуации, сняты ограничения на въезд и выезд жителей трех территорий Сургутского района - Лянтора, Федоровского, Нижнесортымского, - сообщила губернатор Югры.

По-прежнему в сменном режиме продолжают работать стационарные организации социального обслуживания региона. Наталья Комарова поручила департаменту социального развития округа проследить за назначением и выплатой им доплат за особые условия труда.

Еще одно решение, которое было принято во время заседания оперативного штаба, касается контроля за соблюдением всех необходимых мер в "буферных" зонах для вахтовиков. Речь идет в первую очередь о Нефтеюганске, где периодически возникают очаги коронавируса на промышленных предприятиях.

Решением оперативного штаба Югры в Нефтеюганске будет создана специальная рабочая группа по предупреждению завоза и распространения COVID-19, которая поможет муниципалитету локализовать эпидочаги.

Как сообщил директор окружного депздрава Алексей Добровольский, именно в Нефтеюганске наблюдается серьезная загруженность стационаров наряду с Нижневартовском, Сургутом и Ханты-Мансийском.

- На протяжении недели загруженность стационаров в округе остается на уровне 2200 занятых коек, - констатировал Алексей Добровольский. - В реанимации находятся 110 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и установленным диагнозом, подключены к аппаратам ИВЛ 79 человек, у 50 - диагноз подтвержден. При этом у нас сохраняется запас - 200 аппаратов ИВЛ.

На сегодняшний день в социальной структуре всех зарегистрированных лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 доля рабочих составляет 41 %, служащих - 11 %, пенсионеров и медицинских работников - по 9 %.

Особую настороженность представителей Роспотребнадзора вызывает рост количества заболевших детей. Сегодня эта категория югорчан составляет 10 % от всех заболевших.

- Доля детей достаточно высока, и сейчас она больше, чем в начале пандемии, - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева. - Сейчас распространение коронавирусной инфекции происходит в основном в семейных очагах. С другой стороны, снижается доля тех, чей контакт не был установлен -11,6 %, ранее этот показатель составлял более 50 %.

Отметим, для противодействия пандемии сотрудники управления Роспотребнадзора по Югре провели 41 эпидемиологическое расследование, одну внеплановую проверку, согласованную с органами прокуратуры, два административных расследования

Правоохранительные органы возбудили 97 дел об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых объявлено 36 предупреждений, штрафов на сумму 742 300 рублей, приостановлена деятельность двух объектов.