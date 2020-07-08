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08.07.2020 16:25
Рубрика: Происшествия

Прошляпили инфекцию

Большая молочная ферма прогорела из-за бруцеллеза
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Экономика УРФО № 149(8203)
За многомиллионный убыток, который понесло крупное сельскохозяйственное предприятие, будет отвечать, судя по всему, один человек - рядовой ветеринар. Между тем случай нашумевший, получивший общественный резонанс.

При известии о бруцеллезе любой животновод испуганно вздрагивает, ибо инфекция, если ее своевременно не пресечь, может погубить стадо, разорить хозяйство. Вспышка, согласно результатам служебного и уголовного расследования, случилась в ноябре-январе на молочной ферме успешного аграрного кооператива "Таволжан". Создан он в 2001-м, с тех пор только рос да развивался, при мощной господдержке стал одним из локомотивов АПК региона. Хозяйство со статусом племенного репродуктора приняло огромное количество высокопородистого скота, закупленного в США, европейских странах: поголовье приближалось к пяти тысячам.

Фото: Пресс-служба Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина
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Каким образом на ферму проник бруцеллез, неизвестно, но то обстоятельство, что его столь долго "в упор не замечали", удивляет. По информации следствия, игнорировались яркие признаки заболевания - самопроизвольные аборты, рождение мертвых телят. А ведь в случае выхода инфекции за пределы предприятия она способна распространяться, подобно COVID-19, быстро и по большой территории, нанести колоссальный ущерб отрасли. Карантинные правила жесткие: больных животных унич­тожают, контактировавших с ними забивают, ферму и прилегающую территорию дезинфицируют, завозить скот в помещения позволяется спустя долгие месяцы. Общие потери кооператива составили приблизительно 22 миллиона рублей.

Незараженная часть стада пошла на переработку на местный мясокомбинат. Еще часть - инфицированные, но условно здоровые животные - отправлена другому переработчику, имеющему специальную лицензию, в Астрахань. Узнав о специфическом грузе, власти приволжского региона заявили, что не допустят его на свою территорию. Что случилось далее, покрыто мраком. Правоохранители не смогли найти пропавших коров. О машинах и водителях также ничего не известно. Во всяком случае сведения о них не раскрываются.

Ну а отвечать за все неприятности придется ветеринару. Именно она, говорят в следственном управлении, скрыла факты, должные сразу насторожить профессионала и немедленно объявить тревогу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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