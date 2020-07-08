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Рубрика: Общество

Подъемный экран

Коронавирус снова заставил говорить о телемедицине
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Пандемия обострила вопрос об использовании возможностей телереабилитационной медицины, заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на конференции в ТАСС. Он отметил важность развития телемедицинских технологий, применения их в реабилитации пациентов, в том числе детей с тяжелыми травмами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рошаль подчеркнул, что непрерывная медпомощь нужна также хроническим пациентам, которые в условиях пандемии не могут ее получить. "Уже есть опыт в предоставлении такой помощи дистанционно самым тяжелым, самым уязвимым категориям хронических пациентов с помощью телемедицинских технологий. И этот сегмент необходимо развивать", - говорит он.

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Представитель экспертного совета минздрава по информационно-коммуникационным технологиям Борис Зингерман считает, что телереабилитация - одно из самых перспективных направлений развития цифровой медицины. По его словам, в ближайшие годы рутинные процессы взаимодействия пациентов с системой здравоохранения должны уйти в цифровую сферу при условии ослабления законодательных барьеров. В их числе невозможность проведения первичной телемедицинской консультации.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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