Роскачество рассказало о признаках плесени в кондиционере

Кислый запах - один из самых верных признаков того, что в кондиционере появилась плесень, считают эксперты, опрошенные Роскачеством.

При обнаружении плесени они рекомендуют сразу же выключить кондиционер.По словам доктора биологических наук Светланы Чубатовой,

В квартиру плесень попадает с улицы: ее много в земле, оттуда она уже попадает в воздух. В квартирах, по подсчетам ученых, в воздухе может находиться несколько тысяч спор грибов на кубический метр.

С пылью споры плесени проникают в любой прибор, в том числе и в кондиционер. "Уничтожить ее в приборе невозможно, потому что споры плесени очень устойчивы. При определенной влажности споры быстро прорастают - так плесень размножается", - поясняет эксперт. Кондиционеры - излюбленное место обитания плесени.

Эксперты советуют осматривать фильтр в бытовых кондиционерах раз в месяц, а остальные его элементы (наружный блок) - раз в год с привлечением специалистов.

Но если хозяин кондиционера решил почистить его сам, то прежде всего нужно соблюсти элементарные меры предосторожности: отключить прибор от электричества, надеть защитные перчатки и маску, особенно если есть аллергия.

В домашних условиях лучше чистить только внешнюю поверхность блока и сетчатый фильтр. Сначала нужно открыть кондиционер и поднять крышку для того, чтобы извлечь сетчатые пластины. Это и есть фильтр.

Далее нужно промыть фильтр водой. Возможно, его придется даже замочить на какое-то время в теплой воде. Для лучшего эффекта в воду стоит добавить мыло. Все элементы нужно просушить. При этом нельзя сушить фильтр феном. Иначе можно повредить и деформировать элементы кондиционера.

Внешние поверхности кондиционера лучше протереть влажной тряпочкой, а внутренние пропылесосить. После этого нужно вставить фильтр на место.

Через 6-8 чисток пропускная способность фильтра снижается. Некоторые модели кондиционеров имеют специальные датчики, оповещающие, что фильтр нуждается в замене.