Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о трансграничной гумпомощи Сирии

Россия, а также Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Несмотря на 13 голосов "за" документ принят не был.

Как пояснил постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя, вето наложено, поскольку "этот механизм нужно постепенно сворачивать". Ранее Москва последовательно выступала за сокращение числа пропускных пунктов, через которые Сирии поступает помощь "в обход" Дамаска, напоминает ТАСС.

Авторами резолюции стали Германия и Бельгия. Они предложили продлить трансграничный механизм на год вместо шести месяцев, как было утверждено ранее. Предусматривалась возможность при необходимости увеличить число открытых для ООН контрольно-пропускных пунктов.