Россия ответит на ограничения своих прав по Договору по открытому небу

Если права РФ как участницы многостороннего Договора по открытом небу (о взаимных мониторинговых полетах военной авиации) попытаются ограничить, Москва будет реагировать. Об этом говорится в комментарии российского дипведомства по случаю видеконференции стран-участниц Договора, из которого США решили выйти.

В МИД РФ подтвердили, что большинство участников видеоконференции выразили сожаление в связи с демаршем США, однако некоторые солидаризировались с обвинениями в адрес Москвы в нарушении соглашения. Российская сторона, которую представлял замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, их категорически отвергает и указывает на несоблюдение его положений Вашингтоном.

Напомним, что еще в конце мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора, который позволял странам-участницам по взаимной договоренности совершать облеты территорий друг друга для мониторинга военной активности. Решение вступит в силу 22 ноября, то есть уже после того, как в США пройдут президентские выборы.