Российские предприятия возобновляют наем персонала

Каждый третий предприниматель отправлял сотрудников в отпуск за свой счет, а каждому пятому пришлось увольнять сотрудников из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. К началу июля почти половина предпринимателей возобновили работу и вернулись к найму сотрудников.

Более половины предпринимателей (54%) отметили, что их компания смогла продолжать работу в той или иной форме в период самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Forbes. На дистанционный формат сотрудников перевели 46% предпринимателей. Из них 20% перешли на "удаленку" полностью, а 26% изредка посещали офис.

К первой неделе июля 48% предпринимателей возобновили работу. Восстанавливаются или сумели приспособиться и начать зарабатывать 32% бизнесов, окончательно закрыты 13%, в стадии закрытия - 7%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. У 37% предпринимателей уже есть план по восстановлению деятельности, столько же полагают, что на восстановление бизнеса у них уйдет от полугода до года. Четверть компаний рассчитывают восстановиться за один-два года, а 19% на это потребуется от трех до шести месяцев.

По данным Минтруда РФ, с конца марта по конец июня в России было уволено 3,718 млн человек, а принято на работу 3,036 млн. Разница составила 682 тысячи человек. В последние недели найм сотрудников активизировался, сейчас принимают на работу почти по 300 тысяч человек еженедельно, сообщил на правительственном совещании о ситуации на рынке труда министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Рост безработицы в июне замедлился более чем на треть. Сейчас, по словам министра, на учет в качестве безработных встают в среднем по 140 тысяч человек в неделю, а в середине апреля - в мае регистрировалось по 220-250 тысяч еженедельно.

Больше всего вакансий, по данным Минтруда, сейчас открыто в производственном секторе (на портале "Работа в России" - 406 тысяч вакансий). Вторая по числу открытых позиций сфера - строительство (около 150 тысяч вакансий), третья - здравоохранение (110 тысяч вакансий). На совещании Антон Котяков подчеркнул, что сейчас есть рабочие места и в сферах, где ранее активно происходило высвобождение. Это транспортная сфера - 77 тысяч вакансий, торговля и бытовое обслуживание - 57 тысяч свободных рабочих мест.

- С конца марта рынок постепенно замирал, достигнув нижайшей точки на первой неделе апреля.Работодатели чутко реагировали на сообщения государства, касающиеся ситуации вокруг коронавируса, - рассказал управляющий директор "Авито Работы" Артём Кумпель. - После второго заявления президента и объявления режима нерабочих дней до конца апреля, большинство работодателей сократили количество вакансий. Рынок труда опустился ниже показателей традиционно "мертвого сезона"- первой январской недели.

По данным "Авито Работы", по итогам II квартала уровень средней заработной платы в целом по России составил 41,5 тыс. рублей. За этот квартал снижения оплаты труда не наблюдалось - наоборот, зафиксировано увеличение на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Быстрее всего зарплаты выросли в Москве (+23%), Санкт-Петербурге (+11%), Воронеже и Барнауле (по 9%).

- По итогам роста спроса на врачей, вызванного пандемией, и введенных правительством выплат в топ-5 наиболее высокооплачиваемых специальностей вошли медики, - добавил Артём Кумпель. - Средняя зарплата в группе профессий "Медицина, фармацевтика" составила 45,2 тыс. рублей в месяц.

Во II квартале работодатели опубликовали на 6% вакансий больше, чем за предыдущий квартал. В топ-3 сфер по росту рабочих предложений вошли строительство(+66,4%), госслужба и НКО (+20,2%), производство, сырье и сельское хозяйство (+18,4%). А вот в искусстве и развлечениях, туризме и ресторанном бизнесе, а также в маркетинге, рекламе и PR количество вакансий снизилось на 30-50%.

- В ближайшей перспективе мы продолжим наблюдать постепенное восстановление рынка труда, которое уже началось, - полагает Артём Кумпель. - Об этом свидетельствует положительная динамика увеличения вакансий и предлагаемой зарплаты. Стоит добавить, что далеко не все возобновили найм, поэтому уверен, что скоро рабочих предложений на рынке станет еще больше. Сейчас мы выходим на стадию восстановления, о достижении докризисных показателях речь еще не идёт.