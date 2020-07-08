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08.07.2020 06:08
Рубрика: Власть

Российские военные сообщили о заходе кораблей НАТО в Черное море

Три корабля НАТО зашли в Черное море. В составе группы плавучая база снабжения "Алиакмон" ВМС Греции, тральщик искателей мин "Тамбре" ВМС Испании и "Гаэта" ВМС Италии, сообщает российский Национальный центр управления обороной.

Фото: EPA/ALI HAIDER
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем

"За передвижениями этих судов наблюдает Черноморский флот", - цитирует заявление РИА Новости.

Корабли других государств в Черном море появляются не впервые. 17 июня Вооруженные силы РФ отслеживали передвижение американского ракетного эсминеца Porter, который зашел в акваторию.

В конце июня военные Южного федерального округа зафиксировали приближение к российским границам патрульного самолета Poseidon, самолета-разведчика RC-135 и заправщика КС-135 ВВС США. Тогда для перехвата в воздух были подняты Су-27. При приближении истребителей американские военные самолеты изменили маршрут и покинули границы РФ.

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