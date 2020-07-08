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08.07.2020 04:43
Рубрика: Экономика

Кредиторов на контроль

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Неделя № 148(8202)
С 1 июля 2020 года в очередной раз ужесточается регулирование для рынка микрокредитования. Так, для микрокредитных компаний (МКК, небольшие микрофинансовые организации с упрощенным регулированием) устанавливается минимальный размер собственных средств в 1 млн рублей.
У нелегальных кредиторов отныне будут возникать весьма серьезные трудности. Фото: Сергей Михеев У нелегальных кредиторов отныне будут возникать весьма серьезные трудности. Фото: Сергей Михеев
У нелегальных кредиторов отныне будут возникать весьма серьезные трудности. Фото: Сергей Михеев

Это требование не распространяется на организации предпринимательского финансирования и организации, которыми в том или ином виде владеет государство. Накануне вступления новых требований в силу их все еще не готовы были исполнить около 20% действующих МКК, говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева. В основном это небольшие региональные микрокредитные компании, поэтому в случае их ухода влияние на рынок в целом не будет критичным, считает она.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Если говорить о потребителях, то в ряде регионов и небольших населенных пунктов может возникнуть проблема с финансовой доступностью, так как зачастую именно такие компании там являются практически единственными реальными кредиторами. В этой связи очень важна работа правоохранительных органов, чтобы временно образовавшуюся нишу не заполнили нелегальные кредиторы", - отмечает Стратьева.

В законодательстве необходимы изменения, которые бы еще больше усиливали ответственность для нелегальных кредиторов, заявляла в конце июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, количество псевдокредиторов снизилось в 2019 году на 20%. Кроме того, был введен запрет на микрокредитование под залог недвижимости, напомнила она.

Также в прошлом году сократился до полуторного максимальный размер выплат, которые МФО могут потребовать с должника, а ежедневная ставка по микрозайму с июля 2019 года не может превышать 1%.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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