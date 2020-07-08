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08.07.2020 04:21
Рубрика: Общество

Автознак "Инвалид" выдавать больше не будут

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 148(8202)
С 1 июля в Федеральном реестре инвалидов должны размещаться сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки "Инвалид" федеральные учреждения медико-социальной экспертизы выдавать больше не будут.
Официально знак "Инвалид" пока никто не отменил, в правилах дорожного движения он остается. Фото: РИА Новости www.ria.ru Официально знак "Инвалид" пока никто не отменил, в правилах дорожного движения он остается. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Официально знак "Инвалид" пока никто не отменил, в правилах дорожного движения он остается. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Знак появился в сентябре 2018 года, он именной, а чтобы его получить, требовалось собрать пакет документов, отстоять очередь. Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.

До 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители для получения права на бесплатную парковку должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении машины в этот реестр. Это можно сделать через портал госуслуг, а также обратившись лично в многофункциональный центр "Мои документы" или в Пенсионный фонд.

Инвалидам упростят получение средств реабилитации

В заявлении потребуется указать только номер, марку и модель автомобиля. Вся процедура займет не более пяти минут, а данные в реестре появятся уже через 15 минут. К тому же человек с инвалидностью либо его законный представитель в любой момент может внести другое транспортное средство в реестр и спокойно передвигаться на нем, имея ряд преимуществ.

Предполагается, что доступ к реестру получат сотрудники ГИБДД, которые смогут выявлять и штрафовать нарушителей. Штраф за парковку на местах для инвалидов составляет 5000 рублей. Плюс автомобиль могут отправить на эвакуаторе на штрафстоянку.

Стоит учесть, что сам знак "Инвалид" официально пока никто не отменял. По правилам дорожного движения он должен быть размещен в нижнем правом углу на лобовом стекле и нижнем левом углу на заднем стекле автомобиля.

Закон также устанавливает, что на всех парковках общего пользования должно быть выделено не менее 10% льготных мест для людей с инвалидностью.

Во многих регионах штрафы за незаконную парковку на местах для инвалидов выносятся в автоматическом режиме, то есть фиксируются камерами. При этом камеры не умеют находить знак "Инвалид" под стеклом машины, поэтому они просто считывают с машины ее регистрационный номер и проверяют его по базе данных.

Сейчас в каждом регионе существует собственная база данных номеров автомобилей инвалидов, то есть нет данных об автомобилях, которые принадлежат гражданам из других регионов. Федеральный реестр - единый для всей территории России. То есть машину достаточно добавить в реестр, после чего можно спокойно пользоваться выделенными местами для инвалидов во всех регионах и не опасаться штрафа.

Кстати

Справка больше не нужна

С 1 июля для получения выплат и госуслуг предоставлять справку об инвалидности не потребуется. Теперь необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из Федерального реестра инвалидов. По аналогичной схеме с 1 марта временно, на время пандемии, проводится заочное переосвидетельствование инвалидности.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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По словам Михаила Терентьева, раньше после переназначения инвалидности выплата пенсий задерживалась до двух месяцев, потому что людям приходилось самостоятельно собирать документы, писать заявление в Пенсионный фонд, который отправлял запрос в бюро медико-социальной экспертизы и ждал подтверждения. И это несмотря на то, что Пенсионный фонд - оператор Федерального реестра инвалидов и сведения в реестре уже есть.

"Теперь справки не нужны как при назначении пенсии по инвалидности, так и для получения различных льгот, например, оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", - пояснил Терентьев.

Новый порядок коснется всех, кому устанавливают инвалидность впервые или ее продлевают.

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