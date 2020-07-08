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08.07.2020 04:45
Рубрика: Экономика

Ботинкам - марка

Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Неделя № 148(8202)
С 1 июля маркировка обуви становится обязательной. С этой даты вводится запрет на производство и импорт, оптовую и розничную продажу этой продукции без специальных кодов Data Matrix. Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно - в приложении "Честный знак". Достаточно поднести смартфон к коду и считать сведения.
Контролеры проследят весь путь до покупателя каждой пары обуви. Фото: EPA Контролеры проследят весь путь до покупателя каждой пары обуви. Фото: EPA
Контролеры проследят весь путь до покупателя каждой пары обуви. Фото: EPA

Вся информация о движении товара будет передаваться в систему цифровой маркировки "Честный знак". Так удастся проследить путь каждой пары обуви от производителя до покупателя, исключив из цепочки контрафакт.

В системе маркировки товаров выдано 16 млрд кодов

В системе маркировки обуви зарегистрировано более 55 тыс. компаний. Это производители и импортеры. Многие из них присоединились к системе еще в 2018 году, когда стартовал эксперимент. Поэтому большинство участников оборота готовы к переходу на обязательную маркировку, считают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы цифровой маркировки.

Маркировка обуви, произведенной или приобретенной до 1 июля, возможна до 1 сентября при наличии документов, подтверждающих срок приобретения, обращают внимание в ЦРПТ. Возможность импорта немаркированной обуви сохранится до 1 августа, если она была приобретена по договорам до 1 июля.

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