Жилищно-коммунальные услуги подорожали с 1 июля. Повышение платы составило от 2,4 до 6,5 процента в зависимости от региона.

Повышение платы за свет, воду, тепло и другие коммунальные ресурсы составило от 2,4 до 6,5 процента в зависимости от региона. Фото: Ростислав Кошелев / ТАСС

Ощутимее всего должны были повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 процентов) планировалось увеличить тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.

Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу - воду, газ, электроэнергию - может быть как выше, так и ниже предельного уровня, но в среднем по региону коммунальные платежи не могут вырасти больше установленного "порога".

Некоторые регионы решили отложить изменение отдельных тарифов или повышать их незначительно. По данным НП "ЖКХ Контроль", в Иркутской области отложено изменение тарифов на водоснабжение, капремонт и вывоз мусора, в Рязанской области - на капремонт, вывоз мусора и газоснабжение. Ниже предельного уровня поднимут тарифы в Алтайском и Камчатском краях, Астраханской, Курской областях и ряде других регионов.

Из-за снижения собираемости платежей на 10-15% выпадающие доходы отрасли за период пандемии оцениваются в 70-80 млрд рублей, отмечали в минстрое.