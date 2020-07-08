С 2022 года большинство удостоверяющих центров не смогут выдавать сертификаты электронных подписей. Закон об этом вступил в силу 1 июля.

В России сейчас аккредитовано более 500 удостоверяющих центров. Более строгие требования к удостоверяющим центрам позволят сократить их число и навести порядок в системе.

С 1 июля получить аккредитацию смогут только центры с минимальным размером собственных средств не менее 1 млрд рублей либо 500 млн рублей при наличии филиалов на территории большей части России. Кроме того, срок аккредитации сокращен с 5 до 3 лет.