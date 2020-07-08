Худрук "Сатирикона" Константин Райкин празднует 70-летний юбилей

8 июля празднует 70-летний юбилей художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин. Константин Аркадьевич в онлайн-интервью рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне и как относится к собственному возрасту.

С какими чувствами встречаете 70-летие?

Константин Райкин: Для гордости нет времени. Доволен ли я своим делом? Я считаю свои дела с театром "Сатирикон" в процессе созидания. Я получаю радость. Это трудное мучительное дело. Но это самое главное дело моей жизни. Я не хочу подведения итогов. Это для глубокой пенсии. Для меня возраст - не арифметическое понятие. Я считаю, что возраст это совсем иное, нежели паспортные данные. От каждого лично зависит, насколько ты себя ощущаешь. Я еще себя ощущаю пока что дееспособным человеком.

Вашему театру в прошлом году исполнилось 80 лет. Как изменилась жизнь театра?

Константин Райкин: Я 32 года руковожу театром. Театр был одним, когда я его принял, когда он стал на моей ответственности - другим. 5 лет назад выехали из здания и отдали его под строительство. Мы в бездомном состоянии. Мы прошли процесс пандемии, что для театра разрушительно.

В своем творчестве оглядываетесь ли на творчество вашего отца народного артиста СССР Аркадия Райкина?

Константин Райкин: Аркадий Райкин - уникальное явление театральной жизни. Особая звезда. Особая планета. Он ни на кого не похож. А диалог я веду всегда: "А что бы папа сказал?" Да, я все время себе представляю, что сказал бы папа по поводу того или иного спектакля, того или иного поступка. Мы ведь многое с ним обговорили. И поэтому я иду той дорогой, которая была ему известна. Он отвечал собою. Это образ актерского театра. Он был образом страны. Он меня вдохновляет. Я родом из нашей семьи. Правильно, когда человек растет из своей семьи, когда окружен папой, мамой, старшей сестрой. Когда я их выбирал, я не ошибся. И они не ошиблись.

Можно ли ожидать вашего появления в кино? (Кстати, Аркадий Райкин снимался в фильмах Владимира Корша-Саблина основоположника белорусского кино на "Беларусьфильме", когда он еще назывался Белгоскино. - прим. автора)

Константин Райкин: Я снимался в кино. Но мне театр интереснее. Я не думаю, что я синеглазый блондин. Я лысый и маленький. Но я могу себе позволить, чего ни один синеглазый блондин не может позволить. С кино не было длительного творческого альянса. В театре работать интереснее. Выход на сцену это волевой акт. Это определенный тонус, определенное преодоление. У каждой профессии есть свое мужество. Актеру нужно не меньшее мужество, чем летчику или военному. Если летчику предоставить срочный ввод в спектакль, он может не выжить. Я думаю, что кино вполне хорошо без меня обходится. У меня театр забирает все мои интересы.

Как актеры запоминают текст?

Константин Райкин: Это входит в навыки профессии. У драматического актера много текстов в голове. Я могу читать стихи два часа без перерыва.

Без каких книг не видите воспитание подростков?

Константин Райкин: Без великих Пушкина, Лермонтова, Чехова, Гончарова, Тургенева - без того, что формирует душу. Человек, который читал этих писателей, застрахован от безвкусия. Но студенты неохотно читают. Молодое поколение - редкочитающее. И Пушкин, и Достоевский, и Толстой - великие, потому что напрямую попадают в наше время.

Кого вы читаете из современных писателей?

Константин Райкин: Увлекаюсь Евгением Водолазкиным. Даже хотел с ним познакомится.

Сейчас в театре идет репетиция по Мольеру?

Константин Райкин: Мы поставили Мольера за историю моего худручества больше, чем "Комеди Франсез". Мольер - наш регулярный драматург. Он в двойке самых популярных драматургов: Шекспир, Мольер.

Мольер дает возможность игрового театра, театра перевоплощений, театра комедийного, фарсового. Мольер драматург высоких энергий. Поэтому мы к нему не зря возвращаемся.

Чем удивит зрителей "Сатирикон" в новом сезоне?

Константин Райкин: У нас будет и современная драматургия. Мы только что выпустили онлайн-вариант премьеры "Дорогая Елена Сергеевна". Мы внимательно относимся к современной отечественной драматургии. Но мы отталкиваемся прежде всего от режиссеров, с которыми хотим работать. Это Евгений Марчелли, Егор Перегудов, Юрий Бутусов, Лев Додин, Валерий Фокин. Я работал с великим Петром Фоменко и с Робертом Стуруа. Есть фантастические актеры - Евгений Миронов, Олег Меньшиков, Марина Неелова. Их надо смотреть и на них не насмотреться. Это радость для зрителя. Нас очень интересует из великих классиков Достоевский, отечественная классика XX века, драматургическая классика.