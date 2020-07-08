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08.07.2020 12:33
Рубрика: В мире

Сейсмологи выяснили, как пострадает Стамбул от сильного землетрясения

Текст: Константин Волков
Муниципалитет Стамбула подготовил доклад "Возможный ущерб от землетрясения", в котором описаны вероятные последствия подземных толчков магнитудой 7,5 и больше, сообщает турецкое издание Milliyet.
Фото: Юрий Снегирев / РГ Фото: Юрий Снегирев / РГ
Фото: Юрий Снегирев / РГ

Стамбул, стоящий на разломе между Евразийской тектонической плитой и Анатолийской тектонической микроплитой, имеет высокую вероятность оказаться в зоне сильного землетрясения. Как говорят сейсмологи, вопрос не в том, будет ли оно, вопрос лишь - когда это случится. С 50-процентной вероятностью оно может произойти до 2030 года. Как показывает историческая хроника, в среднем землетрясения умеренной силы повторяются в Стамбуле раз в пятьдесят лет. Сильные толчки случаются реже, они зафиксированы в 1509, 1766, 1894 и 1999 годах.

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Наиболее уязвимы для подземных толчков районы, расположенные в европейской части 18-миллионного мегаполиса, в частности - район старого города Фатих и популярный среди туристов и местных жителей Истикляль.

По заказу стамбульского муниципалитета сейсмологи исследовали, насколько опасным будет землетрясение магнитудой свыше 7,5 для каждого из 39 районов города на европейской и азиатской частях. Согласно их выводам, сильнее всего пострадает европейская часть Стамбула, от старого города и дальше на юго-запад вдоль Мраморного моря, в том числе районы Зейтинбурну, Кючюкчекмедже, Авджылар.

Число жертв в случае землетрясения может исчисляться тысячами, а пострадавших - десятками тысяч, предупреждают ученые. Еще сотням тысяч человек потребуются немедленная эвакуация и убежища. Что касается разрушений, то в старом городе, где находятся почти все главные достопримечательности, под угрозой находятся 72 процента зданий.

Однако, какой именно район может пострадать сильнее всего - неясно, поскольку ученые не в силах предсказать, где будет эпицентр землетрясения.

Власти города разрабатывают план, который должен помочь снизить ущерб, но для этого в городе предполагается снести порядка 7700 ветхих зданий, чтобы построить на их месте современные сейсмоустойчивые строения. Насколько реально это сделать в обозримые сроки, учитывая экономический кризис в Турции, пока неясно.

В мире Ближний Восток Турция

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