Сельским территориям меняют правила льготного кредитования

Минсельхоз предлагает изменить правила предоставления льготных кредитов на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также строительство жилых зданий на селе. Главная суть изменений в том, что получить госсубсидии смогут больше претендентов, но в меньшем размере.

Госсредств на строительство дорог на селе пока не прибавят. Но и те, что есть, не очень востребованы регионами. Фото: Наталья Пьетра

Большинство изменений позволит сэкономить бюджетные ресурсы, указывает эксперт Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. Так, по действующим правилам, субсидии предоставляются по кредитным договорам в размере 100% ключевой ставки Банка России, а по новым правилам, по предложению минфина, полную компенсацию получат только заемщики, заключившие кредитные договоры в 2020 году. А с 2021 года субсидия сокращается до 90% ключевой ставки.

Также предлагается ограничить срок льготного кредита десятью годами (раньше ограничений не предполагалось вовсе), что, по замыслам минсельхоза, сократит период окупаемости проекта и будет стимулировать инвестиционную активность в регионах в развитие инфраструктуры и строительство жилья. Впрочем, по мнению Каныгиной, это ограничение окажется критичным для долгосрочных инвестиционных кредитов, а в этой сфере (развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий) они как раз важны.

Вместе с тем в проекте изменений расширен круг получателей субсидии. Увеличена этажность жилых домов, на строительство которых выделяется субсидия, - с четырех этажей до пяти.Исключено требование о максимальном размере льготного кредита на одного заемщика. Последнее изменение несет риски увеличения концентрации средств господдержки в руках всего нескольких получателей, считает Каныгина.

Кроме того, по новым правилам, для получения льготного кредита смягчаются требования к заемщикам - им допускается иметь налоговую задолженность до 50 тысяч рублей.

Главным "выгодоприобретателем" этих поправок станет госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Она действует с начала года и рассчитана до 2025 года. Ее реализация, по замыслам минсельхоза, позволит сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий. По программе предусмотрены строительство и модернизация жилых, социальных, инфраструктурных объектов, расположенных в сельской местности. В начале апреля правительство из-за коронавируса сократило финансирование отдельных программ, в том числе и КРСТ, с 2,29 до 1,49 трлн рублей, то есть в полтора раза.

Получить льготный кредит на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на селе можно будет на срок до 10 лет

Впрочем, изменении условий получения льготных кредитов и ограниченность финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программы, - не самая большая проблема, считает Надежда Каныгина. По ее словам, даже эти небольшие средства с трудом осваиваются. Госпрограмма реализуется уже в течение полугода. Но уровень доведения средств до получателей очень низкий.

Согласно данным минсельхоза на 2 июля 2020 года процент освоения средств федерального бюджета, выделенных на субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, составляет всего 18,2%. Причем в 49 регионах этот показатель еще ниже этого среднего уровня (в 16 субъектах процент освоения средств господдержки - менее 5%, в 9 регионах - и вовсе 0%). "Поэтому здесь пока более актуален вопрос в принципе об эффективности использования даже этих небольших средств", - заключает эксперт.