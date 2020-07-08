Сельским территориям меняют правила льготного кредитования

Новости

Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 19:26
Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы на байдарке 19:24
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды 19:14
Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО 19:04
Отели и гостиницы в Подмосковье вновь заработают с 1 августа 19:01
Центральный стадион Мурманска выставили на продажу за 150 млн рублей 18:59
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 18:56
В ЮАР выделили землю для 1,5 миллиона жертв коронавируса 18:52
Режим самоизоляции для пожилых в Подмосковье сохранится до 26 июля 18:50
Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест 18:44
В Госдуме не исключили серьезные меры в ответ на запрет RT в Литве 18:31
В Госдуме назвали бессмысленным расторжение Украиной меморандума с РФ 18:25
В Курганском поселке загорелись три жилых дома 18:22
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19 18:20
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила 18:17
В Турции сформировалось свыше сотни новых тектонических разломов 18:11
Внедорожный Volkswagen Golf выехал на испытания 18:05
На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники после ДТП с Ефремовым 18:03
Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье может быть снят 27 июля 18:02
В уголовном деле экс-замминистра Заполярья появились новые фигуранты 18:00
Муж Ким Кардашьян рассказал, почему хочет стать президентом США 17:59
Суд арестовал главу "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 17:55
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля 17:53
На Ставрополье на заводе по розливу минералки загорелись склады 17:42
Создан фильтр для очистки воздуха от коронавируса 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 18:13
Рубрика: Экономика

Деньги пока ни к селу

Сельским территориям меняют правила льготного кредитования
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Минсельхоз предлагает изменить правила предоставления льготных кредитов на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также строительство жилых зданий на селе. Главная суть изменений в том, что получить госсубсидии смогут больше претендентов, но в меньшем размере.
Госсредств на строительство дорог на селе пока не прибавят. Но и те, что есть, не очень востребованы регионами. Фото: Наталья Пьетра Госсредств на строительство дорог на селе пока не прибавят. Но и те, что есть, не очень востребованы регионами. Фото: Наталья Пьетра
Госсредств на строительство дорог на селе пока не прибавят. Но и те, что есть, не очень востребованы регионами. Фото: Наталья Пьетра

Большинство изменений позволит сэкономить бюджетные ресурсы, указывает эксперт Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. Так, по действующим правилам, субсидии предоставляются по кредитным договорам в размере 100% ключевой ставки Банка России, а по новым правилам, по предложению минфина, полную компенсацию получат только заемщики, заключившие кредитные договоры в 2020 году. А с 2021 года субсидия сокращается до 90% ключевой ставки.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Глава Минсельхоза рассказал о достижениях в сельском хозяйстве

Также предлагается ограничить срок льготного кредита десятью годами (раньше ограничений не предполагалось вовсе), что, по замыслам минсельхоза, сократит период окупаемости проекта и будет стимулировать инвестиционную активность в регионах в развитие инфраструктуры и строительство жилья. Впрочем, по мнению Каныгиной, это ограничение окажется критичным для долгосрочных инвестиционных кредитов, а в этой сфере (развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий) они как раз важны.

Вместе с тем в проекте изменений расширен круг получателей субсидии. Увеличена этажность жилых домов, на строительство которых выделяется субсидия, - с четырех этажей до пяти.Исключено требование о максимальном размере льготного кредита на одного заемщика. Последнее изменение несет риски увеличения концентрации средств господдержки в руках всего нескольких получателей, считает Каныгина.

Кроме того, по новым правилам, для получения льготного кредита смягчаются требования к заемщикам - им допускается иметь налоговую задолженность до 50 тысяч рублей.

Главным "выгодоприобретателем" этих поправок станет госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Она действует с начала года и рассчитана до 2025 года. Ее реализация, по замыслам минсельхоза, позволит сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий. По программе предусмотрены строительство и модернизация жилых, социальных, инфраструктурных объектов, расположенных в сельской местности. В начале апреля правительство из-за коронавируса сократило финансирование отдельных программ, в том числе и КРСТ, с 2,29 до 1,49 трлн рублей, то есть в полтора раза.

Получить льготный кредит на развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры на селе можно будет  на срок до 10 лет

Впрочем, изменении условий получения льготных кредитов и ограниченность финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программы, - не самая большая проблема, считает Надежда Каныгина. По ее словам, даже эти небольшие средства с трудом осваиваются. Госпрограмма реализуется уже в течение полугода. Но уровень доведения средств до получателей очень низкий.

Согласно данным минсельхоза на 2 июля 2020 года процент освоения средств федерального бюджета, выделенных на субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, составляет всего 18,2%. Причем в 49 регионах этот показатель еще ниже этого среднего уровня (в 16 субъектах процент освоения средств господдержки - менее 5%, в 9 регионах - и вовсе 0%). "Поэтому здесь пока более актуален вопрос в принципе об эффективности использования даже этих небольших средств", - заключает эксперт.

Экономика АПК Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минсельхоз Господдержка АПК

Главное сегодня

В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками