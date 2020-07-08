Си Цзиньпин в разговоре с Путиным отметил важность поправок в Конституцию РФ

Новости

В Чечне ДОСААФ возобновил подготовку военных водителей 16:27
Стало известно, когда в Москве могут вновь открыться кинотеатры 16:27
Бирюков: Для очистки питьевой воды в Москве используют передовые технологии 16:25
Матвиенко рассказала о перспективах открытия границ 16:24
Под Волгоградом пожар с пшеничного поля перешел на 10 домов 16:21
В Ростове рабочие вертолетного завода передали в школы рециркуляторы 16:20
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру 16:17
В Альметьевске загорелся фасад торгового центра 16:16
Видео: Мощный ливень парализовал движение на улицах Краснодара 16:14
Глава "Газпром трансгаз Нижний Новгород" задержан по делу о взятке 16:13
В Царском Селе нашли голову атланта времен Растрелли 16:06
Mercedes почти не оставил кнопок в новом S-Class 16:02
Seat хочет к 2025 году выпустить новый электромобиль 16:00
В Татарстане душевнобольной напал с вилами на полицейского 15:57
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом 15:56
Археологи заглянули в одну из страшнейших тюрем, откуда не возвращались 15:52
В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную 15:52
В Германии в правящей партии ХДС введут обязательные квоты для женщин 15:51
На Ямале завели дело об убийстве двухлетней девочки 15:50
Вышел трейлер нового фильма Серебренникова "Петровы в гриппе" 15:49
Гендир "Зенита" о жалобе "Спартака": Люди юмора не понимают 15:47
В аэропорту Калининграда выявили коронавирус у туриста 15:47
В Казани участника ОПГ "Татаринские" осудили на 9 лет 15:40
Аббас поздравил Путина с результатами голосования по Конституции 15:39
СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 15:51
Рубрика: Власть

Си Цзиньпин в разговоре с Путиным отметил важность поправок в Конституцию РФ

Текст: Галина Мисливская
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил большое значение поправок к Конституции РФ для укрепления российской государственности, сообщает сайт Кремля. Беседа состоялась в среду по инициативе китайской стороны.
Фото: WANG ZHAO / AFP Фото: WANG ZHAO / AFP
Фото: WANG ZHAO / AFP

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ. "Отмечено большое значение этого шага для укрепления российской государственности и устойчивого социально-экономического развития страны. Выражена твердая взаимная поддержка в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне и обеспечения верховенства норм международного права", - говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости
В России вступила в силу обновленная Конституция

Президент России поблагодарил председателя КНР за направление представительной делегации и подразделения армии Китая для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Собеседники высоко оценили уровень стратегического партнерства России и Китая. По из общему мнению мнению, его ярким проявлением стала помощь, оказанная друг другу в период борьбы с пандемией коронавируса.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркнули стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие с опорой на масштабные проекты в сферах поставок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, научно-технического и инновационного сотрудничества.

Они также договорились о дальнейшей координации усилий на международной арене, прежде всего в рамках СБ ООН, а также по линии ШОС и БРИКС.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Китая

Главное сегодня

В Кремле не обсуждают перенос Дня России на 1 июля
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Глава Минприроды прокомментировал заявление "Норникеля" по ЧП в Норильске
В ЦИК создана рабочая группа для выявления "двойников" на голосовании по Конституции
Совфед одобрил закон, упрощающий завершение долгостроев
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации