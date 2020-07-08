Си Цзиньпин в разговоре с Путиным отметил важность поправок в Конституцию РФ

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ. "Отмечено большое значение этого шага для укрепления российской государственности и устойчивого социально-экономического развития страны. Выражена твердая взаимная поддержка в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне и обеспечения верховенства норм международного права", - говорится в сообщении.

Президент России поблагодарил председателя КНР за направление представительной делегации и подразделения армии Китая для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Собеседники высоко оценили уровень стратегического партнерства России и Китая. По из общему мнению мнению, его ярким проявлением стала помощь, оказанная друг другу в период борьбы с пандемией коронавируса.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркнули стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие с опорой на масштабные проекты в сферах поставок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, научно-технического и инновационного сотрудничества.

Они также договорились о дальнейшей координации усилий на международной арене, прежде всего в рамках СБ ООН, а также по линии ШОС и БРИКС.