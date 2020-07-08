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08.07.2020,  
10:54
Текст:  Николай Грищенко

Системы С-350 "Витязь" поступят в войска в 2020 году

Фото: Zumlik / wikimedia.org Фото: Zumlik / wikimedia.org
Фото: Zumlik / wikimedia.org

Перспективные зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" начали поступать на вооружение ВКС России. Новый комплекс ПВО должен прийти на смену принятым на вооружение в 1982 году зенитным системам С-300ПС.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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Как сообщил газете "Красная звезда" начальник зенитных ракетных войск ВКС России, генерал-майор Сергей Бабаков, С-350 предназначен для обороны важнейших объектов и районов страны от массированных ударов авиации, а также крылатых и баллистических ракет. Дальность поражения целей - до 120 километров, высота поражения - до 25 километров. Скорость поражаемых целей - до 2500 метров в секунду.

Новый комплекс работает в тесном взаимодействии с системами ПВО большой дальности С-300В4, С-400. Комплекс "Витязь" предназначен для защиты этих дорогостоящих систем от ракетных атак. Кстати, одна пусковая установка С-350 может нести до 12 ракет с активной головкой наведения, чего нет у иностранных аналогов.

"В ходе испытаний заданные характеристики системы подтверждены успешными пусками зенитных управляемых ракет по баллистическим целям, целям на максимальную и минимальную дальность, маловысотным целям, имитирующим крылатые ракеты", - заявил Сергей Бабаков.

Напомним, что первый комплект системы С-350 "Витязь" был передан Минобороны России 22 декабря 2019 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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Фото: Vietnam.Conghoa/Wikimedia.org
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