Состоялся бронепробег в честь Великой Победы

Новости

Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 19:26
Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы на байдарке 19:24
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды 19:14
Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО 19:04
Отели и гостиницы в Подмосковье вновь заработают с 1 августа 19:01
Центральный стадион Мурманска выставили на продажу за 150 млн рублей 18:59
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 18:56
В ЮАР выделили землю для 1,5 миллиона жертв коронавируса 18:52
Режим самоизоляции для пожилых в Подмосковье сохранится до 26 июля 18:50
Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест 18:44
В Госдуме не исключили серьезные меры в ответ на запрет RT в Литве 18:31
В Госдуме назвали бессмысленным расторжение Украиной меморандума с РФ 18:25
В Курганском поселке загорелись три жилых дома 18:22
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19 18:20
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила 18:17
В Турции сформировалось свыше сотни новых тектонических разломов 18:11
Внедорожный Volkswagen Golf выехал на испытания 18:05
На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники после ДТП с Ефремовым 18:03
Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье может быть снят 27 июля 18:02
В уголовном деле экс-замминистра Заполярья появились новые фигуранты 18:00
Муж Ким Кардашьян рассказал, почему хочет стать президентом США 17:59
Суд арестовал главу "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 17:55
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля 17:53
На Ставрополье на заводе по розливу минералки загорелись склады 17:42
Создан фильтр для очистки воздуха от коронавируса 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 18:30
Рубрика: Власть

Состоялся бронепробег в честь Великой Победы

Текст: Михаил Фалалеев
В этом марше-пробеге по местам боевой славы должны были участвовать в марте-апреле и корреспонденты "Российской газеты". Но, увы, пандемия внесла свои коррективы. И поэтому росгвардейцы отправились по славному маршруту без нас и чуть позже. Но, главное, пробег состоялся. Причем, уже не авто-, а бронепробег - в поход ушли качественно другие машины.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что 8 июля военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского на бронеавтомобилях "Тигр", "Урал" и "Патруль" выехали из Москвы в бронепробег Военно-технического общества "Дорога мужества", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и годовщине Курской битвы.

Фото: РИА Новости
Семилетний гость Парада Победы 1945 года узнал себя на кадрах кинохроники

В течение недели вместе с другими участниками мероприятия росгвардейцы проедут через Тулу, Орел, Курск, Прохоровку и Белгород, возложат цветы к мемориалам павшим советским воинам и посетят места боевой славы. Для местных жителей, приветствующих участников пробега, будут организованы выставки с демонстрацией бронемашин, которые участвовали в военном параде на Красной площади 24 июня.

В церемонии открытия бронепробега у Музея Победы приняли участие командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев, заместитель руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Владимир Волгов, заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Эдуард Живаев, представители Минобороны, МВД России, пограничной службы ФСБ России, правительства Москвы, Юнармии и Русской православной церкви.

Перед стартом состоялось возложение цветов к Вечному огню, торжественный митинг и молебен в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Генерал-полковник Игорь Голлоев обратился к военнослужащим дивизии имени Ф.Э. Дзержинского-участникам бронепробега "Дорога мужества". Он отметил, что на фронтах Великой Отечественной войны воевали воинские части 53 дивизий и 20 отдельных бригад войск НКВД. Военнослужащие показали беспримерную стойкость во всех тяжелейших сражениях и боях - в обороне Брестской крепости, Риги, Таллина, Могилева, Ленинграда, Киева, Одессы, Тулы, в Московской и Сталинградской битвах, в битвах на Кавказе и на Курской дуге.

Фото: RIA Novosti via Getty Images
Видео: Парад Победы на Красной Площади

Командующий Центральным округом Росгвардии подчеркнул, что войска НКВД внесли весомый вклад в победу нашей страны в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу более 100 тысяч военнослужащих войск НКВД награждены орденами и медалями. По последним данным, учтено 306 Героев Советского Союза, в том числе четыре дважды Героя, которые в различное время служили в войсках НКВД. 29 военнослужащих за совершенные подвиги зачислены навечно в списки воинских частей войск.

Бронеавтомобили "Тигр", "Урал" и "Патруль", которые участвуют в пробеге, применяются в Росгвардии при выполнении задач по участию в борьбе с терроризмом, охране объектов ядерно-оружейного комплекса, обеспечению общественной безопасности. Техника обладает повышенной проходимостью и высокой степенью бронезащиты. Машины прошли испытания в сложных климатических условиях.

Бронированный автомобиль "Тигр" хорошо показал себя во время патрулирования местности, при сопровождении и охране колонн. Он обеспечивает надежную защиту экипажа от стрелкового оружия и поражающего действия взрывных устройств.

В бронеавтомобиле "Урал" десантное отделение и водительская кабина совмещены в единый объем. В случае ранения водителя его может заменить военнослужащий из другого отсека. В машине несколько дверей и люков, что позволяет производить быструю высадку десанта. При необходимости экипаж может заблокироваться изнутри и вести огонь из бойниц, а также из люков на крыше. Для защиты механизмов и личного состава от осколков взрывных устройств под двигателем и коробкой передач размещены бронепластины. Каждое колесо оборудовано системой автоподкачки и способно выдержать четыре пулевых отверстия калибра 7,62 мм. "Урал" преодолевает водные преграды глубиной до 1,75 м. На спецавтомобиль можно установить различное оборудование и вооружение в зависимости от выполняемой задачи.

Фото: Сергей Белогруд
Фронтовик спустя 75 лет ожидания получил медаль "За боевые заслуги"

Основой броневика "Патруль" является двухосное полноприводное колесное шасси КамАЗ. На нем установлен корпус, который имеет баллистическую и противоминную защиту. Автомобиль способен перевозить до десяти человек с оружием. Для их размещения установлены кресла, которые при необходимости складываются. Это позволяет перевозить не только людей, но и сравнительно крупные грузы. Как и другие машины своего класса, бронеавтомобиль "Патруль" способен решать широкий круг боевых и транспортных задач.

Организатор бронепробега руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" Алексей Мигалин отметил, что, кроме современных образцов бронеавтомобилей, в пробеге принимает участие и раритетная военная техника, восстановленная по оригинальным чертежам. Это дань памяти участников акции воинам-победителям Великой Отечественной войны.

Власть Безопасность Правоохранительная система Общество История Правительство Росгвардия 75 лет Великой Победы Вторая мировая война РГ-Видео

Главное сегодня

В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации