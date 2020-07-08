Состоялся бронепробег в честь Великой Победы

В этом марше-пробеге по местам боевой славы должны были участвовать в марте-апреле и корреспонденты "Российской газеты". Но, увы, пандемия внесла свои коррективы. И поэтому росгвардейцы отправились по славному маршруту без нас и чуть позже. Но, главное, пробег состоялся. Причем, уже не авто-, а бронепробег - в поход ушли качественно другие машины.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что 8 июля военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского на бронеавтомобилях "Тигр", "Урал" и "Патруль" выехали из Москвы в бронепробег Военно-технического общества "Дорога мужества", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и годовщине Курской битвы.

В течение недели вместе с другими участниками мероприятия росгвардейцы проедут через Тулу, Орел, Курск, Прохоровку и Белгород, возложат цветы к мемориалам павшим советским воинам и посетят места боевой славы. Для местных жителей, приветствующих участников пробега, будут организованы выставки с демонстрацией бронемашин, которые участвовали в военном параде на Красной площади 24 июня.

В церемонии открытия бронепробега у Музея Победы приняли участие командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев, заместитель руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Владимир Волгов, заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Эдуард Живаев, представители Минобороны, МВД России, пограничной службы ФСБ России, правительства Москвы, Юнармии и Русской православной церкви.

Перед стартом состоялось возложение цветов к Вечному огню, торжественный митинг и молебен в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Генерал-полковник Игорь Голлоев обратился к военнослужащим дивизии имени Ф.Э. Дзержинского-участникам бронепробега "Дорога мужества". Он отметил, что на фронтах Великой Отечественной войны воевали воинские части 53 дивизий и 20 отдельных бригад войск НКВД. Военнослужащие показали беспримерную стойкость во всех тяжелейших сражениях и боях - в обороне Брестской крепости, Риги, Таллина, Могилева, Ленинграда, Киева, Одессы, Тулы, в Московской и Сталинградской битвах, в битвах на Кавказе и на Курской дуге.

Командующий Центральным округом Росгвардии подчеркнул, что войска НКВД внесли весомый вклад в победу нашей страны в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу более 100 тысяч военнослужащих войск НКВД награждены орденами и медалями. По последним данным, учтено 306 Героев Советского Союза, в том числе четыре дважды Героя, которые в различное время служили в войсках НКВД. 29 военнослужащих за совершенные подвиги зачислены навечно в списки воинских частей войск.

Бронеавтомобили "Тигр", "Урал" и "Патруль", которые участвуют в пробеге, применяются в Росгвардии при выполнении задач по участию в борьбе с терроризмом, охране объектов ядерно-оружейного комплекса, обеспечению общественной безопасности. Техника обладает повышенной проходимостью и высокой степенью бронезащиты. Машины прошли испытания в сложных климатических условиях.

Бронированный автомобиль "Тигр" хорошо показал себя во время патрулирования местности, при сопровождении и охране колонн. Он обеспечивает надежную защиту экипажа от стрелкового оружия и поражающего действия взрывных устройств.

В бронеавтомобиле "Урал" десантное отделение и водительская кабина совмещены в единый объем. В случае ранения водителя его может заменить военнослужащий из другого отсека. В машине несколько дверей и люков, что позволяет производить быструю высадку десанта. При необходимости экипаж может заблокироваться изнутри и вести огонь из бойниц, а также из люков на крыше. Для защиты механизмов и личного состава от осколков взрывных устройств под двигателем и коробкой передач размещены бронепластины. Каждое колесо оборудовано системой автоподкачки и способно выдержать четыре пулевых отверстия калибра 7,62 мм. "Урал" преодолевает водные преграды глубиной до 1,75 м. На спецавтомобиль можно установить различное оборудование и вооружение в зависимости от выполняемой задачи.

Основой броневика "Патруль" является двухосное полноприводное колесное шасси КамАЗ. На нем установлен корпус, который имеет баллистическую и противоминную защиту. Автомобиль способен перевозить до десяти человек с оружием. Для их размещения установлены кресла, которые при необходимости складываются. Это позволяет перевозить не только людей, но и сравнительно крупные грузы. Как и другие машины своего класса, бронеавтомобиль "Патруль" способен решать широкий круг боевых и транспортных задач.

Организатор бронепробега руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" Алексей Мигалин отметил, что, кроме современных образцов бронеавтомобилей, в пробеге принимает участие и раритетная военная техника, восстановленная по оригинальным чертежам. Это дань памяти участников акции воинам-победителям Великой Отечественной войны.