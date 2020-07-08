Совфед одобрил упрощенный порядок приема в гражданство для родителей россиян

Родители и дети граждан России смогут в упрощенном порядке получать российское гражданство. Такие поправки в профильный закон одобрил сегодня Совет Федерации.

"Федеральный закон устанавливает возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания любому иностранному гражданину, проживающему в России и имеющему дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами России", - говорится в сопроводительных документах.

До сих пор, отмечают сенаторы, такое право имели только нетрудоспособные родители россиян.

Как уточнил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Владимир Полетаев, закон устраняет еще одну законодательную коллизию. А именно, позволяет завершить процедуру оформления гражданства детям, достигшим совершеннолетия в процессе рассмотрения заявления. Как рассказала член комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова, сейчас в этом случае процедура приостанавливается.

Законом отменяется ряд процедур для иностранцев, признанных носителями русского языка.

Этим же документом вводится обязательная дактилоскопическая регистрация иностранцев при приеме в гражданство РФ. Главная цель этого нововведения - оградить Россию от проникновения лиц, причастных к террористической деятельности.

В случае подписания президентом закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.