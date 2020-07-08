Совфед одобрил закон о предоставлении жилья семьям погибших военных

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, по которому семьи погибших военных смогут получать жилье вне зависимости от срока службы военнослужащего.

Сейчас, отмечается в документах профильного комитета, им могут отказать, если погибший не был участником накопительно-ипотечной системы. При этом причиной отказа указывается отсутствие необходимой выслуги.

Одобренным законом предусматривается, что "члены семей погибших независимо от общей продолжительности службы военнослужащего обеспечиваются жилыми помещениями при наличии у таких членов семей оснований быть признанными нуждающимися в жилых помещениях".

Закон также разрешает предоставлять военнослужащим с их письменного согласия жилье размером меньше нормативов, если нет возможности полностью соблюсти требования законодательства по метражу.