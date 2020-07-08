Совфед одобрил закон о предоставлении жилья семьям погибших военных

Новости

Кардиологи рассказали, чем опасна для сердца пыль в больших городах 11:56
Второй день подряд в Подмосковье фиксируется меньше 200 случаев COVID-19 11:53
В Прикамье мужчина отсудил у больницы 700 тысяч за смерть матери 11:48
Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в ремейке "Питера Пэна" 11:39
В Италии нудистов на пляже оштрафовали за отсутствие масок 11:38
Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз 11:37
Ученые предупредили об опасности COVID-19 для мозга 11:33
Петр Бирюков: Городские службы переведены в режим повышенной готовности 11:32
Видео: авторемонтники вытащили котенка, забившегося под защиту двигателя 11:30
В ЮАР старинный поезд превратят в люксовый отель 11:29
Более 40 полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде 11:24
Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой 11:22
Клишас: Закон о территориальной целостности РФ может быть принят в июле 11:17
Пермские ученые разработали модуль для добычи золота из отходов 11:17
СМИ: Гендиректор "Уфы" Газизов может перейти на работу в "Спартак" 11:04
Китайский JAC начнет в России продажи конкурента Skoda Octavia 11:01
Системы С-350 "Витязь" поступят в войска в 2020 году 10:54
В Москве число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30% 10:50
МЧС Москвы предупредило о грозе и сильном ветре 10:49
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах 10:47
Журналисты обвинили президента Бразилии в преступной халатности 10:32
В Калуге рухнула подпорная стена строящегося музея космонавтики 10:23
Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда 10:21
Audi Q4 Sportback e-tron: новый только кузов 10:20
В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника 10:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 11:43
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о предоставлении жилья семьям погибших военных

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, по которому семьи погибших военных смогут получать жилье вне зависимости от срока службы военнослужащего.

Сейчас, отмечается в документах профильного комитета, им могут отказать, если погибший не был участником накопительно-ипотечной системы. При этом причиной отказа указывается отсутствие необходимой выслуги.

Семьи погибших военных не будут платить за капремонт

Одобренным законом предусматривается, что "члены семей погибших независимо от общей продолжительности службы военнослужащего обеспечиваются жилыми помещениями при наличии у таких членов семей оснований быть признанными нуждающимися в жилых помещениях".

Закон также разрешает предоставлять военнослужащим с их письменного согласия жилье размером меньше нормативов, если нет возможности полностью соблюсти требования законодательства по метражу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Квартиры для военных

Главное сегодня

День России предложили перенести на 1 июля
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов
МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом
МЧС Москвы предупредило о грозе и сильном ветре
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации