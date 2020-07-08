Совфед ратифицировал соглашение с Сербией об обмене культурными ценностями

Россия передаст Сербии петербургский лист Мирославова Евангелия, в обмен получит семь ранних работ Николая Рериха. Соглашение об этом ратифицировал Совет Федерации на пленарном заседании в среду.

Обмен ценностями должен произойти в течение месяца с даты вступления соглашения в силу.

Как рассказал на заседании комитета СФ по международным делам официальный представитель замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, Мирославово Евангелие конца XII века - национальная святыня сербского народа. Петербургский листок был привезен в Россию с Афона в середине прошлого столетия. Белград неоднократно ставил вопрос о возвращении листка в Сербию, но принципиальная договоренность была достигнута лишь в январе прошлого года во время визита в балканскую республику президента РФ Владимира Путина.

В ходе переговоров российские и сербские специалисты нашли равновесный вариант обмена - семь картин Николай Рериха. По словам Овсиенко, это ранние работы, которые представляют большую ценность для России. Они будут выставлены в музеях, связанных с жизнью и творчеством художника и точно не попадут в запасники, заверил замминистра культуры.

Сербия же сможет восстановить целостность исторического текста Мирославова Евангелия, которое хранится в Народном музее в Белграде.