Иностранцы смогут получать паспорта РФ в упрощенном порядке, если у них есть дети, проживающие в России и имеющие гражданство. Такой закон одобрил Совет Федерации.

Это было первое пленарное заседание после вступления в силу поправок к Конституции и официального утверждения нового наименования членов палаты. "Доброе утро, сенаторы Российской Федерации", - поприветствовала коллег спикер Валентина Матвиенко. "Я вас поздравляю с таким высоким историческим званием", - добавила она. Глава Совфеда напомнила, что в ближайшие месяцы сенаторам предстоит привести в соответствие с новыми нормами Конституции порядка 90 федеральных актов. Основной объем этой работы придется на осеннюю сессию, проинформировала она.

Ряд законов, которые сенаторы рассмотрели в среду, перекликается с принятыми поправками и заявлениями президента РФ Владимира Путина по итогам общероссийского голосования. В частности - о поддержке соотечественников и потребностях страны в притоке рабочей силы из-за рубежа. Согласно одобренным поправкам в закон о гражданстве, родители и дети граждан России смогут быстрее получать паспорта РФ. Документ дает возможность приема в гражданство "в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания любому иностранному гражданину, проживающему в России и имеющему дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами России". До сих пор такое право имели только нетрудоспособные родители россиян.

Кроме того, устранена еще одна коллизия. Теперь процесс оформления гражданства несовершеннолетним можно будет довести до конца, даже если во время рассмотрения заявления (а оно занимает до полугода) соискателю исполнилось 18 лет. Сейчас это приводит к приостановке процедуры.

Родители и дети граждан России смогут быстрее получать паспорта РФ

Также этим законом отменяется ряд процедур для иностранцев, признанных носителями русского языка. Другое новшество - вводится обязательная дактилоскопическая регистрация иностранцев при приеме в гражданство РФ. Цель - оградить Россию от проникновения лиц, причастных к террористической деятельности.

Еще один закон, поддержанный сенаторами в среду, касается резонансной темы разливов нефти. Накануне этот документ одобрила в окончательном чтении Госдума. В нижней палате не скрывали, что авария на ТЭЦ-3 в Норильске ускорила его принятие. "Если бы приняли раньше закон, такого бы не случилось", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Документ обязывает нефтяников до 1 января 2024 года сформировать планы на случай чрезвычайного происшествия.