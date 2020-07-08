Создатели "Пацанов" выпустят спин-офф про Бутчера

Создатели ураганного комикс-сериала "Пацаны" выпустят короткометражку, посвященную Билли Бутчеру, лидеру группы противодействия зарвавшимся супергероям. Его сыграл Карл Урбан.

Напомним: у Мясника личные счету к Хоумлендеру, лидеру "Семерки", которого Билли винит в смерти своей жены. При этом финал первого сезона показал, что там все гораздо сложнее.

Как уточнил в интервью Collider шоураннер "Пацанов" Эрик Крипке, небольшой "сольник" Мясника будет "склеен" из сцен, не вошедших при монтаже во вторую серию второго сезона и расскажет о том, чем Билли занимался в течение пары недель после финала сезона первого.

Также Крипке добавил, что у второго сезона бюджет был больше, чем у стартового, и снимали они его на месяц дольше, так что в результате смогли развернуться по части спецэффектов. Плюс зрителя ждут две расширенные по времени серии.

Премьера шоу состоялась 26 июля 2019 года на Amazon Prime Video. При этом еще до премьеры "Пацаны" были продлены на второй сезон. Он стартует 4 сентября.