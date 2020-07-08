СП выступила против поправок в закон о госрегулировании алкоголя

Счетная палата России не поддержала поправки в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Заключение с отрицательной оценкой предложений было сделано по итогам аудита.

Претензия связана с пунктом законопроекта, по которому регионы смогут вводить ограничения на розничную торговлю алкоголем на свое усмотрение. Это касается времени, условий и мест продажи такой продукции. При необходимости власти на местах смогут полностью запретить торговлю спиртным при оказании услуг общественного питания. Сейчас такого права у субъектов нет.

Расширение полномочий региональных властей отрицательно скажется на рынке такой продукции. Принятие поправок снизит уровень конкуренции, приведет к падению качества алкоголя или повышению цен, полагают в Счетной палате.

"Сокращение числа подобных объектов общественного питания, особенно в небольших сельских и городских населенных пунктах, влечет риски снижения предпринимательской активности, что, в свою очередь, может негативно отразиться на доходах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также влечет риски увеличения теневого рынка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая опасные для жизни и здоровья населения суррогатные алкогольные и спиртосодержащие напитки", - отмечается в заключении на проект федерального закона, размещенного на сайте Счетной палаты.