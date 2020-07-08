Московский "Спартак" вновь оказался в центре внимания футбольной общественности: руководство клуба решило уволить генерального директора Томаса Цорна, не дожидаясь окончания сезона.

Чуть менее года проработал Цорн в стане "красно-белых". Конечно, гендиректор отвечает не только за результаты команды: он ответственен также за множество организационных моментов. Но поскольку именно при Томасе потратил летом 2019 года кучу денег на новичков, то и спрос, по большому счету, с него.

Из всех трансферов "Спартака" при Цорне единственный, который стоит признать успешным, это переход шведа Джордана Ларссона из "Норрчепинга". Гус Тиль, Алекс Крал, Резиуан Мирзов надежд не оправдали. Хотя за тех же Крала и Тиля столичный клуб выложил около 35 миллионов евро.

Теперь главный вопрос - кто придет на смену Цорну и что будет с тренером "красно-белых" Доменико Тедеско. По неподтвержденным данным, место Томаса займет гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов, который может привести с собой в "Спартак" бывшего защитника москвичей Вадима Евсеева. Но если с Газизовым ясность должна наступить до 15 июля, то Евсеев может вернуться в столицу по окончании сезона.

Своими мыслями о происходящем в "Спартаке" с "РГ" поделился экс-нападающий "красно-белых", шестикратный чемпион России Валерий Кечинов.

Решение уволить генерального директора клуба за четыре тура до конца сезона не выглядит поспешным?

Валерий Кечинов: Когда нет результата, все вокруг недовольны: болельщики, руководство. А кто отвечает за трансферную политику, покупки новичков за большие деньги? Генеральный директор. При Цорне "Спартак" потратил кучу средств на Тиля, Крала, Ларссона. Шюррле был взят хоть и в аренду, но ему ведь платили зарплату. Неудачи в этих вопросах привели к тому, что руководство решило спросить с Цорна. И это нормально.

Поговаривают, что с уходом Цорна будущее Доменико Тедеско предрешено. Вы как считаете?

Валерий Кечинов: Здесь надо смотреть на результат. Правда, я уже где-то читал и слышал, что Тедеско недоволен увольнением Цорна. Все-таки они были в связке. Но как по мне - надо дать Доменико поработать хотя бы до середины следующего сезона. Если и к тому моменту у "Спартака" не будет ни результата, ни игры, тогда уже можно будет ставить вопрос об отставке. А пока есть шанс зацепиться за Кубок, нужно сосредоточиться на нем.

Но в полуфинале "Спартаку" играть в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Шансы есть?

Валерий Кечинов: Есть, конечно. Это самый важный матч "Спартака" в сезоне. И для Тедеско, может, тоже. Как знать - возможно, в случае поражения его уволят еще до паузы. Посмотрим.

Кто из тех, кто пришел в "Спартак" при Цорне, вас впечатлил?

Валерий Кечинов: Пожалуй, только Ларссон. Видно, что есть техника, нестандартное мышление. А вот что касается Тиля и Крала, то пока они себя не проявили. Шюррле и вовсе, можно сказать, ничем не запомнился.

Сменщиком Цорна наверняка станет генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. Как относитесь к его кандидатуре?

Вслед за Цорном покинуть "Спартак" может главный тренер команды Доменико Тедеско, которого в клуб приводил именно Томас

Валерий Кечинов: Да пока нечего сказать. Понимаете, одно дело работать и добиваться успеха в "Уфе" и совсем другое - в "Спартаке". Здесь в разы больше давления, все будут следить за каждым твоим шагом, критиковать после любой неудачи. То же самое касается и Евсеева, если он возглавит "Спартак".

Он готов тренировать "красно-белых"?

Валерий Кечинов: Не знаю, сложно ответить на этот вопрос. Хотя у нас есть примеры, как специалисты из "Уфы" переходили в топ-клубы: Семак, Гончаренко. Но если Семак показывает результат в "Зените", то у Гончаренко не все так просто. Так что пока не могу сказать, готов Евсеев быть главным тренером "Спартака" или нет.