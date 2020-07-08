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08.07.2020 15:38
Рубрика: Власть

СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию

Текст: Владимир Емельяненко

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) выступил с инициативой отменить все выписанные ранее россиянам штрафы за нарушение режима самоизоляции. Правда в докладе "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина" правозащитники оговариваются - "если они не повлекли негативных последствий".

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- Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, - говорит глава СПЧ Валерий Фадеев, - то их отмена уже никак на эту цель не повлияет.

По рекомендации правозащитников, Госдума изучает возможность издать акт о первой в России административной амнистии. Как заметил Фадеев, процедура полностью соответствует Конституции и не противоречит законодательству. Штрафы для граждан, нарушавших самоизоляцию и ограничительные меры, составляли от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и предприятий - от 50 до 150 тысяч, от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, в Москве в период самоизоляции действовало наказание за несоблюдение режима повышенной готовности - штраф до четырех тысяч рублей, при повторении - до пяти тысяч.

СПЧ также порекомендовал органам власти, прежде всего, Роспотребнадзору разработать и опубликовать официальные разъяснения на основе научных исследований о рисках заразиться коронавирусом на похоронах человека, умершего от COVID-19, а также рекомендации по организации таких церемоний.

Власть Право Права человека Власть Право Административное право Президент Совет по правам человека Административное законодательство Пандемия коронавируса COVID-19

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