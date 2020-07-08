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Рубрика: В мире

США введут визовые санкции против китайских чиновников

Государственный секретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo / Manuel Balce Ceneta Государственный секретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Государственный секретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo / Manuel Balce Ceneta

США введут санкции против китайских чиновников, причастных к ограничению въезда иностранцев в Тибет, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

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"Доступ к тибетским районам становится все более жизненно важным для региональной стабильности. При этом американские дипломаты и другие официальные лица не всегда могут попасть в этот регион", - цитирует Помпео РИА Новости.

Тибет был включен в состав Китая в XIII веке, однако в его истории были длительные периоды независимости. Вскоре после образования КНР в 1949 году Пекин и Лхаса подписали "Соглашение о мирном освобождении Тибета", в соответствии с которым регион вошел в состав Китая на правах автономного района.

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