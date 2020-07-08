Стали известны сроки открытия Бали для иностранных туристов

Популярный индонезийский курорт Бали откроется для иностранных отдыхающих с 11 сентября, пишет The Jakarta Post со ссылкой на заявление губернатора острова Уэяна Костера. Сообщается, что местные власти уже с 9 июля в пилотном режиме планируют возобновить внутренний туризм.

Вместе с тем, продолжил Костер, ограничения могут быть вновь введены, если эпидемическая ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Он не стал уточнять, гражданам каких стран будет разрешен въезд на остров в первую очередь.

Напомним, благодаря карантину и эффективной программе тестирования Бали удалось относительно быстро справился со вспышкой опасной болезни. С начала пандемии здесь зафиксированы всего 20 случаев гибели людей от COVID-19.