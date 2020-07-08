Татьяна Голикова: Какой опыт мы получили в борьбе с коронавирусом

Эпидемия COVID-19 в России постепенно идет на убыль. Карантин и другие ограничения сделали свое дело: распространение вируса замедлилось. Но, как говорят эпидемиологи, надежды на то, что он "элиминируется" - совсем исчезнет из популяции и больше не вернется, как это было с некоторыми другими инфекциями, - уже нет. Наоборот, медики ждут вторую волну. Значит, всем нам предстоит жить в новой реальности и учитывать присутствие новой инфекции.

Эпидемиологи предупреждают, что история с коронавирусом - надолго, а может, и навсегда. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Министерства здравоохранения России, сформулировала пять главных уроков эпидемии. По сути, это задачи, которые нужно решить российской службе здоровья в ближайшее время - регионы должны учесть новые реалии при корректировке планов модернизации здравоохранения.

1. Будет поддерживаться резерв коечного фонда на случай инфекционных и иных угроз

Когда стало ясно, что эпидемия неизбежна, и в Москве, и в других регионах в экстренном порядке в считаные недели развернули десятки тысяч инфекционных коек: перепрофилировали отделения в больницах и федеральных медцентрах, отдавали под COVID-госпитали вновь построенные медучреждения, возводили новые больницы, организовывали временные COVID-центры в выставочных залах. Справились. Коек хватило. Но стало ясно: резерв инфекционных отделений, имеющих особую степень защиты и специально подготовленных для помощи пациентам, необходимо поддерживать всегда.

"Необходимо сохранить резерв коечного фонда, специально оснащенного на случай возникновения угроз в будущем, - сказала Голикова. - Резерв у нас был, но он не приспособлен для оказания помощи больным с поражениями легких".

Голикова отметила, что регионы уже получили соответствующие поручения.

2. Сформировать заказ российской мединдустрии на производство жизнеспасающего оборудования

По количеству аппаратов ИВЛ и мембранной оксигенации, если сравнивать численность населения у нас и в других странах, Россия опередила почти все страны. В результате тяжелые больные получали кислородную поддержку без ограничений - это еще одна причина, почему нам удалось удержать низкий уровень смертности. Но когда регионы спешно готовились принять удар, стало ясно: нужна собственная техника, чтобы не зависеть от ситуации на мировом рынке и зарубежных поставок.

"С учетом опыта оснащения медорганизаций необходимым оборудованием во время борьбы с коронавирусной инфекцией минздрав должен сформировать заказ на производство жизнеспасающего оборудования. Медорганизации должны быть оснащены и использовать его не только во время экстренных ситуаций, но и при обычной работе", - поставила задачу вице-премьер.

3. Пересмотреть систему повышения квалификации врачей

"Нам стоит по-другому смотреть на систему повышения квалификации медицинских кадров, - пояснила Голикова. - Во время эпидемии переобучение было организовано очень быстро, и этот опыт нужно учесть". Она отметила, что ведущие медицинские вузы должны подготовить соответствующие предложения.

Татьяна Голикова: мы столкнулись с новым заболеванием, инфекция до конца не изучена. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

4. Модернизация службы инфекционной помощи

Как сказала вице-премьер, при угрозе возникновения эпидемии эта работа началась и активно продолжалась все эти месяцы. Модернизация, по ее словам, подразумевает полную перестройку работы службы: не только соответствующие стационары, их ремонт и переоснащение, наличие резерва коек, но также возможность проводить лабораторное и экспресс-тестирование. Еще одно направление - своевременное обновление клинических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

5. Диспансерное наблюдение за переболевшими COVID-19

"Мы все столкнулись с новым заболеванием, поражающим разные системы организма, - пояснила вице-премьер. - Инфекция до конца не изучена. Мы не знаем пока всего об отдаленных последствиях, особенно у пациентов, которые болели в тяжелой форме". Голикова поставила задачу обеспечить длительное диспансерное наблюдение за перенесшими COVID-19, определить график обследований, если нужно, поменять соответствующие нормативные акты.

"Нужно обратить внимание на очевидные риски у таких больных: обострение ишемической болезни сердца, гипертонии, заболеваний легких, развитие аутоиммунных заболеваний, поражающих сердце и другие системы организма - сахарный диабет, синдром Кавасаки, миокардит. Также нужно обратить внимание на нервно-психическую сферу - определенные осложнения возникают и у тех, кто переболел, и даже у неболевших", - заключила вице-премьер.