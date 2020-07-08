Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить финансирование школ, которые не откроются осенью, и раскритиковал принципы федерального агентства здравоохранения по открытию школ как "очень жесткие и дорогие". Непонятно, какую конкретно федеральную помощь имел в виду американский президент, отмечает Reuters.

Президент-республиканец, который стремится к переизбранию в ноябре, обвинил демократов в том, что они хотят удержать образовательные учреждения закрытыми по политическим причинам. "Демы (демократы) считают, что для них было бы плохо политически, если бы американские школы открылись до ноябрьских выборов, но это важно для детей и семей. Может прекратить финансирование, если школы не откроются?!", - написал глава Белого дома в Twitter.

В соответствии с конституцией США штаты несут ответственность за начальное и среднее образование, однако федеральное правительство предоставляет им дополнительное финансирование. Американские штаты тратят около 70 миллиардов долларов на образование каждый год, и только три миллиарда долларов поступает на эти нужды от федерального правительства. По словам Джима Малатраса, президента Государственного университета Нью-Йоркского колледжа Эмпайр-Стейт, эти федеральные средства идут на нужды наиболее нуждающихся студентов.

Во вторник в Белом доме состоялся круглый стол с участием лидеров сферы здравоохранения и образования со всей Америки, которые заявили, что школы и колледжи готовы открыться этой осенью и могут сделать это безопасно, отмечает Associated Press. Докладчики утверждали, что риски держать студентов дома перевешивают любые риски, связанные с коронавирусом. Эксперты также выразили мнение, что виртуальное обучение усугубляет разрыв между более бедными и состоятельными американцами, которые имеют более широкий доступ к технологиям. "Мы хотим открыть школы. Все хотят этого. Мамы хотят этого, папы хотят этого, дети хотят этого. Пришло время сделать это", - заключил Дональд Трамп, добавив, что он будет оказывать давление на губернаторов штатов, чтобы они открыли школы осенью.

Любопытно, что вице-президент США Майк Пенс, практически всегда поддерживающий Трампа, на это раз занял противоположную позицию. По словам Пенса, Белый дом будет "очень уважительно" относиться к тем штатам и местных сообществам, которые считают, что они не могут полностью открыть школы этой осенью, сообщает CNN. Гораздо более жесткую позицию занял губернатор-демократ штат Нью-Йорк Эндрю Куомо, который в последнее время все чаще критикует главу Белого дома. "Вы ведь не собираетесь запугивать ньюйоркцев. Этого не произойдет, верно?" - сказал Куомо, обратившись к президенту США и заявил, что не считает угрозу Трампа серьезной.

Американский президент также нацелился на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), национальное агентство по охране здоровья, директор которого входит в состав целевой группы по коронавирусу американской администрации. На мероприятии во вторник присутствовал и глава CDC Роберт Редфилд, позиция которого несколько отличалась от заявлений других докладчиков. В частности, он выступил за необходимость введения в школах, при условии возобновления их работы, ряд строгих мер, включая обязательное периодическое тестирование учеников, разделение учащихся на небольшие группы, максимум до 10 человек в классе, подачу упакованных ланчей в классы вместо кафетериев и минимизацию совместного использования школьных принадлежностей. Он рекомендовал установить перегородки из пластика между партами, когда социальное дистанцирование представляется невозможным из-за маленькой площади аудиторий. При этом парты, за которыми должен сидеть только один ученик, должны быть расположены на расстоянии не менее двух метров друг от друга. CDC выпустит новое руководство по открытию школ на следующей неделе.

В пользу открытия школ выступили американские бизнесмены и консервативные группы, так как это важно для того, чтобы родители вернулись к работе и оживили экономику США. Противники открытия школ ссылаются на тревожный всплеск заболеваемости в Соединенных Штатах и повышенный риск распространения вируса среди детей, а также среди учителей и школьного персонала. Многие медицинские эксперты утверждают, что новая мощная пандемия COVID-19 случится осенью с наступлением сезонного гриппа. По самым мрачным прогнозам, коронавирусом может заразиться до 10 процентов граждан США.

Между тем

По информации института Джона Хопкинса, который ведет статистику заболевания коронавирусом в режиме онлайн, по состоянию на 21:00 мск в среду, в мире зарегистрировано 11 892 382 случая заражения COVID-19, погибли 545 485 человек. В США зафиксировано 3 006 535 случаев заболевания и 131 666 смертельных исходов. Это вдвое больше, чем в Бразилии, которая находится на втором месте по количеству случаев заражения.