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08.07.2020 12:20
Рубрика: Происшествия

Трех человек осудят за хищение миллиарда рублей у структуры Росавиации

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил об окончании работы над громким уголовным делом, фигурантами которого стали председатель одной столичной коллегии адвокатов и те, кто ему помогал в особо крупном хищении денег у государственной корпорации, входящей в систему Росавиации. Речь о сумме почти миллиард рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вело это расследование Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Фигурантами дела выступили председатель коллегии адвокатов Сергей Юрьев, чиновник Росавиации Владимир Мнишко и адвокат той же коллегии Виктор Евкин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по уголовным статьям "мошенничество" и "пособничество мошенничеству".

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Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель столичного СК на транспорте Елена Марковского, в деле 40 томов.

В 2008 году ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" заключило контракт на оказание юридических услуг с одной из столичных адвокатских коллегий. Председатель этой коллегии, как заявили следователи, "используя связи в Росавиации, при пособничестве своего бывшего коллеги-адвоката и должностного лица корпорации предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации".

Этот очень дорогой договор между ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" и адвокатской коллегией впоследствии неоднократно продлевался, как объяснила Марковская, "в нарушение установленных процедур". В результате завышения цены госконтракта с 2008 по 2018 годы адвокатская коллегия получила больше миллиарда рублей.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Председатель коллегии и чиновник "Росавиации" вину не признали и время следствия провели под стражей. В свою очередь адвокат коллегии свою вину признал и дал изобличающие показания.

Прокуратура с доводами следствия согласилась, и на днях это дело передадут в суд.

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