Трех человек осудят за хищение миллиарда рублей у структуры Росавиации

Вело это расследование Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Фигурантами дела выступили председатель коллегии адвокатов Сергей Юрьев, чиновник Росавиации Владимир Мнишко и адвокат той же коллегии Виктор Евкин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по уголовным статьям "мошенничество" и "пособничество мошенничеству".
Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель столичного СК на транспорте Елена Марковского, в деле 40 томов.
В 2008 году ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" заключило контракт на оказание юридических услуг с одной из столичных адвокатских коллегий. Председатель этой коллегии, как заявили следователи, "используя связи в Росавиации, при пособничестве своего бывшего коллеги-адвоката и должностного лица корпорации предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации".
Этот очень дорогой договор между ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" и адвокатской коллегией впоследствии неоднократно продлевался, как объяснила Марковская, "в нарушение установленных процедур". В результате завышения цены госконтракта с 2008 по 2018 годы адвокатская коллегия получила больше миллиарда рублей.
Председатель коллегии и чиновник "Росавиации" вину не признали и время следствия провели под стражей. В свою очередь адвокат коллегии свою вину признал и дал изобличающие показания.
Прокуратура с доводами следствия согласилась, и на днях это дело передадут в суд.